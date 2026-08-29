Enrique Castillo y Richard Arce analizan los primeros 30 días del gobierno de Keiko Fujimori

A 30 días del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, los primeros resultados, las expectativas ciudadanas y las principales críticas a su gestión empiezan a ser evaluadas desde distintos sectores políticos. La seguridad ciudadana, el pedido de facultades legislativas, la comunicación presidencial y los cuestionamientos a algunos ministros marcaron el balance inicial.

Durante una entrevista en "Esta Noche" con Milagros Leiva, los analistas Enrique Castillo y Richard Arce evaluaron el primer mes de gestión de la mandataria. Ambos coincidieron en que todavía es pronto para exigir resultados concretos en temas como inseguridad, pero advirtieron que sí es posible evaluar señales, prioridades y decisiones políticas.

Enrique Castillo sostuvo que estos primeros 30 días deberían servirle al gobierno para realizar una reflexión interna y una autocrítica. Según indicó, Fujimori inició su mandato con un discurso sólido y una agenda activa en regiones afectadas por emergencias, pero luego surgieron descoordinaciones y cuestionamientos dentro del Ejecutivo.

“Son 30 días que más que servirle al ciudadano le deberían servir al gobierno para hacer una reflexión y una autocrítica”, señaló Castillo.

Por su parte, Richard Arce afirmó que observa el inicio del gobierno con expectativa, aunque remarcó que, desde su posición opositora, no desea que la gestión fracase porque ello afectaría al país. Sin embargo, cuestionó algunas designaciones ministeriales y sostuvo que no se habría priorizado siempre el perfil técnico.

SEGURIDAD, GABINETE Y COMUNICACIÓN PRESIDENCIAL BAJO EVALUACIÓN

En el primer mes de gobierno de Keiko Fujimori, los crímenes no se detiene. Según cifras del Sinadef, entre el 28 de julio y el 24 de agosto se registraron 151 homicidios, de los cuales el 75% fue cometido con armas de fuego. Lima concentró la mayor cantidad, con 48 homicidios.

Al respecto, Castillo señaló que no se pueden exigir resultados definitivos en seguridad en solo un mes, pero sí una actitud clara, planes concretos y una mejor explicación de las medidas que se aplicarán. Además, cuestionó que la presidenta haya comunicado que algunas mejoras recién podrían verse el próximo año.

“No se le pide que empiece a solucionar, sino que empiece a decirnos cómo lo va a hacer”, afirmó.

Richard Arce también consideró que el problema de la inseguridad requiere una respuesta integral y cuestionó la continuidad del jefe de la Policía, al sostener que no se habrían mostrado resultados suficientes frente al avance de la criminalidad. Además, advirtió que el combate al delito exige coordinación entre el sistema de justicia, municipalidades y el Ministerio del Interior.

Otro punto de análisis fue la estrategia de comunicación de Keiko Fujimori. Castillo señaló que una presidenta puede usar redes sociales, pero sostuvo que también debe responder ante la prensa y explicar en profundidad sus decisiones de gobierno.

“Le está fallando la comunicación de presidenta”, indicó, al considerar que las publicaciones en redes no reemplazan una entrevista o conferencia de prensa con preguntas y repreguntas.

Finalmente, ambos analistas destacaron algunos aciertos, como la búsqueda de confianza económica, la continuidad de una línea proinversión y la importancia del manejo del Ministerio de Economía. No obstante, advirtieron que el gobierno deberá corregir errores en el gabinete, ordenar su comunicación y presentar planes claros si quiere sostener la expectativa ciudadana más allá de este primer mes.