¿Por qué Tomás Gálvez y Óscar Arriola ya no se hablan?

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, reveló que dejó de comunicarse directamente con el comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, luego de un desencuentro ocurrido durante las investigaciones por presuntas irregularidades en la ONPE. Según explicó, Arriola consideraba que existía un caso de flagrancia y planteaba la detención de varios funcionarios, posición que no fue compartida por el Ministerio Público.

Gálvez calificó de “descortés y prepotente” la actitud que, según su versión, tuvo Arriola durante aquella discusión. El fiscal recordó que el jefe policial incluso le habría dicho: “Esto no es para cobardes, esto es para machos”, comentario que habría provocado el distanciamiento entre ambas autoridades. Desde entonces, indicó, optó por no mantener conversaciones directas con el comandante general.

Pese al enfrentamiento personal, Gálvez aseguró que la coordinación entre la Fiscalía y la Policía continúa por canales institucionales. Precisó que el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina cumple actualmente el papel de enlace entre ambas instituciones. La situación ha generado cuestionamientos debido a que el Ministerio Público y la PNP cumplen funciones fundamentales y coordinadas en la investigación y persecución del crimen organizado.

¿PROBLEMAS DE COORDINACIÓN?

Durante sus declaraciones, el fiscal de la Nación también cuestionó que la Policía tenga actualmente la facultad de realizar investigaciones preliminares por su propia cuenta. Sostuvo que esta situación puede generar problemas de coordinación y defendió que la Fiscalía tenga un papel central en la estrategia jurídica de las investigaciones. Mientras tanto, el debate sobre la relación entre ambas instituciones ocurre en medio de la creciente preocupación por la inseguridad y el avance de organizaciones criminales en el país.