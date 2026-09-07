Roberto Sánchez percibe más de S/20 mil mensuales como jefe de gabinete en el Congreso

El excandidato presidencial Roberto Sánchez vuelve a estar en el ojo público, esta vez por el cargo que ocupa en el Congreso de la República y los ingresos que percibe como trabajador parlamentario, luego de haber participado en la última campaña electoral por Juntos por el Perú (JP).

Según el reportaje presentado por el programa “Esta Noche” con Milagros Leiva, Sánchez fue contratado como jefe de gabinete del grupo parlamentario Juntos por el Perú en la Cámara Alta del Congreso bicameral.

De acuerdo con la información oficial revisada en el programa, Roberto Sánchez figura en la planilla de agosto con una remuneración de S/20 075 bajo el concepto de jefe de gabinete.

A este monto se sumarían otros beneficios, como S/2000 por racionamiento y un bono sindical por productividad de S/2600, por lo que su ingreso mensual ascendería aproximadamente a S/24 600.

Los ingresos de Roberto Sánchez, considerando su sueldo, gratificaciones y beneficios adicionales, podrían alcanzar cerca de S/350 000 al año por su función en el Parlamento.

OTRAS PERSONAS BENEFICIADAS

Sin embargo, hay otras personas vinculadas al entorno político de Sánchez que actualmente también laboran en el Congreso. Uno de ellos es Walter Flores Choco, exsubsecretario nacional de asuntos electorales de Juntos por el Perú y señalado como operador clave de su campaña.

Flores Choco trabaja como asesor de la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados, ocupada por la diputada Analí Márquez, con una remuneración de S/12 250.

Otro caso mencionado es el de Carlos Zafra Flores, quien fue representante legal de Juntos por el Perú ante organismos electorales durante la campaña presidencial. Actualmente labora como asesor en el despacho de la diputada Jessica Guevara Ramírez, con un sueldo de S/11 293.

Tanto Flores Choco como Zafra Flores también ocuparon cargos durante la gestión de Roberto Sánchez como ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Pedro Castillo.