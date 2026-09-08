Carlos Álvarez exige a Keiko Fujimori mano dura frente a la crisis de inseguridad

La creciente ola de homicidios, extorsiones y ataques criminales en distintas regiones del país generó un fuerte cuestionamiento al manejo de la seguridad ciudadana durante los primeros días del gobierno de Keiko Fujimori. En ese contexto, el comediante Carlos Álvarez expresó su preocupación por el avance del crimen organizado y pidió al Ejecutivo tomar medidas más firmes.

Durante una entrevista en "Esta Noche" con Milagros Leiva, Álvarez aclaró que sus críticas no responden a una intención de desestabilizar al gobierno, sino a la preocupación de un ciudadano frente a la violencia que afecta diariamente a miles de peruanos.

Álvarez aseguró que nadie desea que un gobierno fracase, pero consideró que la actual gestión debe actuar con mayor rapidez frente a la criminalidad. “Nadie quiere que el gobierno fracase. Esto no es ser fujimorista, antifujimorista, de izquierda o derecha; es la vida de las personas”, afirmó.

Además, recordó que ciudades como Trujillo, Sullana y Piura atraviesan una situación crítica y afirmó que la población vive con temor por el avance de las organizaciones criminales. “La mano dura es para los sicarios. Ahora la mano dura es para los extorsionadores. La mano dura es para esos miserables que nos matan cada día y se burlan de nosotros”, señaló.

El artista planteó como una de sus principales medidas el fortalecimiento del control penitenciario, al considerar que desde las cárceles se siguen coordinando extorsiones y otros delitos. Además, propuso bloquear las comunicaciones ilegales desde los penales y aplicar mayores restricciones a los delincuentes condenados. “Tres horas de luz al día, punto. Se acabó”, afirmó.

PIDE APLICAR MODELO BUKELE

Álvarez también comparó la situación del Perú con las medidas aplicadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y afirmó que el país necesita una estrategia firme contra el crimen organizado. Asimismo, cuestionó la corrupción dentro de las instituciones y señaló que existe una “estructura criminal paralela” que afecta al Estado. “Estoy de acuerdo con lo que ha hecho el presidente de El Salvador. Así tiene que ser”, indicó.

Sobre la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, sostuvo que se necesita una depuración institucional y contar con mandos capaces de enfrentar la realidad criminal. También cuestionó que continúen problemas como la falta de equipamiento policial mientras se pierden oportunidades para mejorar la seguridad.

Finalmente, Carlos Álvarez pidió a la presidenta Keiko Fujimori rodearse de especialistas y ejecutar un plan de seguridad con resultados concretos. Aclaró que no busca una salida anticipada del gobierno, sino que la gestión cumpla su periodo democrático y logre recuperar la tranquilidad de los ciudadanos. “Si le va bien a Keiko, le va bien al Perú, pero tiene que rodearse de los mejores”, concluyó.