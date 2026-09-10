Bruce pide al JNE aclarar candidatura de López Aliaga antes de las elecciones municipales

La carrera por la Alcaldía de Lima atraviesa una nueva controversia luego de que Carlos Bruce, candidato de Somos Perú, exigiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definir si Rafael López Aliaga podrá recibir la credencial de alcalde en caso de ganar los próximos comicios.

El pedido se suma al pronunciamiento de 14 partidos políticos, que solicitaron al organismo electoral precisar si un primer regidor puede asumir la alcaldía ante una eventual imposibilidad del candidato principal. Los partidos advirtieron que la falta de una respuesta podría generar incertidumbre en el proceso electoral.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, Bruce sostuvo que el cuestionamiento no está relacionado con la popularidad del actual candidato de Renovación Popular, sino con la interpretación del artículo 194 de la Constitución sobre la reelección inmediata de alcaldes.

“Lo que nosotros objetamos es que, de acuerdo con las leyes y a la Constitución de la República, el señor López Aliaga no puede postular a la Alcaldía de Lima y está postulando, y entonces le pedimos al jurado: pronúnciense”, afirmó Bruce.

El candidato de Somos Perú señaló que, según su interpretación, López Aliaga fue elegido alcalde en el periodo anterior y no podría volver a ser elegido inmediatamente para el mismo cargo. Además, cuestionó que el JNE aún no haya emitido una posición definitiva cuando faltan pocas semanas para las elecciones.

“La Constitución dice en una frase muy corta con respecto a la reelección de alcaldes: ‘está prohibida la reelección inmediata de los alcaldes’. No habla del ejercicio de la función, habla de la reelección”, explicó.

PIDE URGENTE PRONUNCIAMIENTO DE JNE

Bruce también sostuvo que una demora en la decisión podría afectar la voluntad de los electores, debido a que los ciudadanos podrían votar por un candidato que finalmente no pueda recibir la credencial.

“La gente cree que está votando por López Aliaga, pero en realidad está votando por esta señora Jeanette Alonzo. Entonces sale elegido una persona por la que nadie votó, por esta demora del Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó.

Ante ello, el candidato de Somos Perú pidió que el organismo electoral resuelva el caso antes del debate municipal y garantice que los ciudadanos conozcan con claridad quiénes son los candidatos habilitados para asumir el cargo.

Por su parte, Bruce señaló que, si el JNE determina que López Aliaga puede continuar en carrera, los partidos deberán evaluar sus siguientes acciones, aunque descartó por ahora retirarse de la contienda electoral.

“Si hay un pronunciamiento así del jurado, difícilmente asistiríamos a ningún acto organizado por el jurado, porque está clarísimo que no está siendo imparcial”, sostuvo. Además, agregó que espera que el organismo electoral tome una decisión basada en la Constitución y evite una crisis posterior a los comicios de Lima.