Berit Knudsen y Ronald Atencio analizan alianza de Perú con Estados Unidos

La relación entre Perú y Estados Unidos entra en una nueva etapa tras los acuerdos alcanzados durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Lima. Además de destacar la importancia del intercambio comercial bilateral, ambas partes resaltaron la necesidad de profundizar la cooperación estratégica, manteniendo al mismo tiempo los vínculos comerciales que el Perú tiene con China.

Uno de los principales anuncios fue la incorporación del Perú a la alianza denominada “Escudo de las Américas”, iniciativa orientada a fortalecer el intercambio de inteligencia y la lucha contra el crimen organizado transnacional. La analista internacional Berit Knudsen destacó que la cooperación contempla áreas como seguridad, inversiones, tecnología aeroespacial y prevención frente al fenómeno de El Niño.

Sin embargo, el acuerdo también generó cuestionamientos. El político y excandidato Ronald Atencio sostuvo que la iniciativa no resolvería los problemas estructurales de la inseguridad ciudadana y cuestionó que pueda priorizar la adquisición de armamento y equipos por encima de medidas destinadas a fortalecer la agricultura, la formalización económica y la transferencia tecnológica.

POSICIONES DIFERENTES

Las reacciones también se trasladaron al Congreso, donde surgieron posiciones divididas sobre los alcances del convenio. Mientras sectores de oposición expresaron preocupación por una eventual pérdida de soberanía, representantes cercanos al Gobierno defendieron la cooperación internacional como una herramienta para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales y mejorar las capacidades de inteligencia y seguridad del país.