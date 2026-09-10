Karina Beteta y Roxana Rocha respaldan alianza con Estados Unidos

Karina Beteta, diputada de Fuerza Popular, destacó las medidas que viene impulsando el Gobierno para enfrentar el sicariato, la extorsión y la delincuencia organizada. Junto a Roxana Rocha, del partido Renovación Popular, respaldó la alianza “Escudo de las Américas” y la cooperación con Estados Unidos, al considerar que el intercambio de inteligencia con organismos como el FBI y la DEA puede contribuir a combatir el crimen organizado transnacional.

Las parlamentarias también cuestionaron la posición de sectores de izquierda frente a la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y los acuerdos alcanzados con el Perú. Según sostuvieron, la cooperación internacional en materia de seguridad no solo busca enfrentar a las organizaciones criminales, sino también generar mejores condiciones para las inversiones, el empleo y la protección de los ciudadanos.

En otro momento, Rocha cuestionó la sesión de la Comisión de Justicia, donde se desaprobó el pedido de delegación de facultades planteado por el Ejecutivo. La legisladora afirmó que solicitó un cuarto intermedio de 15 minutos para presentar una fórmula legal más acotada y buscar consensos, pero aseguró que su propuesta no fue leída ni sometida a debate antes de pasar a la votación.

FACULTADES LEGISLATIVAS

Finalmente, Beteta y Rocha señalaron que las facultades solicitadas abarcan medidas vinculadas a la seguridad ciudadana, la atención frente al Fenómeno del Niño y mecanismos de apoyo para pequeños empresarios y agricultores. Ambas expresaron su expectativa de que el debate en la Comisión de Constitución permita alcanzar acuerdos entre las distintas bancadas y otorgar al Ejecutivo las herramientas que requiere para atender estas problemáticas.