Julián Pérez Mallqui: nuevas pruebas sobre la relación que tendría el diputado con su trabajadora

El congresista Julián Pérez Mallqui vuelve a estar bajo cuestionamiento luego de que una investigación periodística revelara nuevos elementos sobre la contratación de Susana Landeo Quiñones, una joven abogada que trabaja en su despacho congresal. El informe expone imágenes de ambos juntos fuera del Congreso y conversaciones que apuntarían a un presunto vínculo sentimental entre el parlamentario y su trabajadora.

El reportaje reveló que Pérez Mallqui y Landeo Quiñones estuvieron juntos el 10 de septiembre durante una salida que incluyó compras y una cena. Ambos permanecieron juntos durante varias horas y que el congresista habría realizado pagos durante la jornada. Landeo Quiñones tendría 25 años y percibiría un sueldo de aproximadamente 7 mil soles, que aumentaría con bonos y gratificaciones.

El reportaje también difundió conversaciones de Messenger correspondientes a junio de este año. En ellas, ambos hablarían sobre una persona identificada como “Maya” y aparecería un mensaje atribuido a Susana Landeo:

“Por favor, regresa por mí y escribamos nuestra historia juntos. Construyamos algo bonito. Yo no quiero seguir viviendo así por vivir. No quiero ser una carga. Quiero que mi hija esté orgullosa de mí y de su padre. Estudiaremos juntos. Hagamos todo juntos sin hacernos daño”, se lee. Estas conversaciones apuntarían a una relación entre ambos.

FACTURACIÓN DE MILES DE SOLES

Otro elemento presentado en la investigación corresponde a los antecedentes laborales de Landeo Quiñones. La joven habría cobrado S/ 40,600 mediante órdenes de servicio para la Municipalidad Distrital de Pichari, mientras que Pérez Mallqui también habría obtenido órdenes de servicio en esa localidad a través de su empresa, por un monto cercano a S/ 150 mil, según el reportaje.

Ante estos hechos, Roberto Sánchez, jefe del gabinete de Juntos por el Perú (JP), calificó la situación como “indefendible” y señaló que los organismos competentes de la bancada y la Comisión de Ética deberían tomar acciones. Por su parte, el presidente de dicha comisión, Henry Albañil, confirmó que la contratación de Landeo Quiñones podría motivar una nueva investigación contra el congresista.

El caso plantea ahora la necesidad de determinar si la contratación de la trabajadora estuvo relacionada con un eventual vínculo personal y si existió algún favorecimiento utilizando recursos públicos. La Comisión de Ética deberá evaluar los elementos presentados y establecer si corresponde iniciar una investigación por estos hechos.