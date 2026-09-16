Alberto Beingolea hace balance de los 50 días del Gobierno y anuncia cambios en Machu Picchu

A 50 días del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, defendió las acciones emprendidas por el Ejecutivo y sostuvo que han sido semanas marcadas por diversos desafíos, entre ellos los sismos registrados en Junín, la inseguridad ciudadana y la amenaza del fenómeno El Niño. “Yo creo que han sido 50 días intensos, difíciles. Nos ha tocado lidiar con todo”, señaló.

Beingolea también respaldó el pedido de facultades legislativas formulado por el Gobierno y consideró que estas herramientas permitirían acelerar las medidas contra los principales problemas del país. “Lo necesitamos hacer rápido en atención además al mandato popular, que es quien entregó el poder a la presidenta de la República”, afirmó. Asimismo, sostuvo que, con facultades o sin ellas, el Ejecutivo continuará trabajando para enfrentar la inseguridad.

Uno de los principales temas abordados fue la situación de Machu Picchu. El ministro explicó que el sistema de reservas vigente habría generado dificultades para acceder a las entradas debido a reservas que posteriormente eran devueltas. “De las reservas hechas de esas boleterías se devolvía más del 60%. Se devolvía y, por tanto, se dejaba de vender”, explicó Beingolea, quien anunció que el sistema será modificado para evitar este mecanismo.

La nueva modalidad contempla que quienes quieran adquirir una entrada deberán identificarse, realizar el pago y recibir directamente su boleto. El ministro indicó que la implementación tendrá un periodo de adecuación y una posterior marcha blanca. “Cuando tú compres una entrada para Machu Picchu, vas a tener que hacerlo como cuando entras a cualquier plataforma de venta de tickets: pones tu nombre, tu DNI, te identificas, pagas y te emiten el boleto”, detalló.

INTERVENCIÓN A SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Beingolea también expresó su preocupación por la situación de diversos sitios arqueológicos ante la llegada de la temporada de lluvias y el riesgo asociado al fenómeno El Niño. Mencionó especialmente al Bosque de Pómac, donde, según explicó, todavía existen trabajos de prevención pendientes. “Mi preocupación es el Bosque de Pómac porque en las primeras observaciones que se han hecho no está debidamente protegido, no se descolmató el río, no se ha hecho ningún trabajo para poder prevenir la crecida”, sostuvo.

Finalmente, el ministro informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó recursos para las labores de prevención y protección del patrimonio cultural. Según explicó, el sector recibió S/ 10 millones de los recursos redistribuidos para enfrentar el fenómeno El Niño.