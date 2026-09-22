Expresidentes mantienen trabajadores pagados por el Congreso pese a dejar Palacio

Dina Boluarte, Francisco Sagasti y Manuel Merino dejaron la Presidencia de la República, pero mantienen trabajadores contratados y remunerados por el Congreso. El informe presentado por el programa Esta Noche dmostró al detalle estos beneficios que pone bajo la lupa el uso de recursos públicos.

En el caso de Boluarte, el trabajador señalado es José Aguirre Carbajal, quien se desempeña como auxiliar administrativo y percibe más de S/4.000 mensuales. Según el reportaje, hasta la fecha habría recibido más de S/31.000 del Estado.

Francisco Sagasti cuenta con Meyllyn Margarita de la Cruz Ponciano, contratada como técnica desde septiembre de 2021. La trabajadora explicó que se encarga de coordinar la agenda del exmandatario, así como entrevistas, conferencias y charlas en Perú y el extranjero.

Manuel Merino, quien ocupó la Presidencia durante cinco días en noviembre de 2020, también tiene asignado a Norfolk Gamarra Osco como técnico. Registros del Congreso confirman que Gamarra trabaja para Merino desde 2022 y que su remuneración es asumida por el Parlamento.