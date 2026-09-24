López Aliaga pide acciones al Gobierno frente al crimen: “Seis muertos por día es un drama”

El candidato a primer regidor de la Municipalidad de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió al set de “Esta Noche” y respondió sobre su respaldo político a Keiko Fujimori, qué piensa de sus contrincantes a la alcaldía de Lima y las propuestas que plantea para enfrentar la inseguridad ciudadana en capital.

Durante la conversación con Milagros Leiva, el candidato explicó que su principal cuestionamiento a la presidenta Keiko Fujimori está relacionado con la rapidez para tomar decisiones frente al avance de la delincuencia. “Yo soy más de acción. Yo soy gerente y asumo riesgos. Yo pensé que iba a sacar ese gen de solucionar rápido, porque seis muertos por día es un drama”, señaló.

López Aliaga afirmó que durante sus recorridos por Lima recibe constantes pedidos de ciudadanos afectados por extorsiones y cobros de cupos. “La gente más pobre se me acerca, me dicen ‘me están extorsionando’. Ocho de cada diez están pagando cupo para que no los maten. Eso no es vida”, manifestó.

PLANTEA REFORZAR INTELIGENCIA Y CREAR PROGRAMAS SOCIALES

Sobre sus propuestas para combatir la criminalidad, López Aliaga indicó que busca ampliar el sistema de videovigilancia con inteligencia artificial y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales. “Mi plan es pasar de 5 mil a 10 mil cámaras más, con inteligencia artificial”, sostuvo.

Además, explicó que plantea utilizar recursos municipales para implementar mecanismos de recompensa por información sobre delincuentes y armas ilegales. “La primera misión de un alcalde es que a tu gente no la asesinen”, afirmó durante la entrevista.

Aliaga también presentó sus propuestas sociales para Lima y señaló que busca impulsar programas de alimentación para madres gestantes, niños y escolares. “El colegio para mí es un centro de alimentación, que va desde la madre gestante hasta la criatura de 0 a 5 años y al niño que está dentro del colegio hasta que termine su colegio”, indicó.

RESPONDE A SAMUEL DAZA

Otro de los temas abordados fue la comunicación que mantuvo con el candidato Samuel Daza, candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Fuerza Popular, luego de que este presentara una denuncia ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral por una supuesta presión política.

López Aliaga aseguró que buscaba mantener una línea política entre Renovación Popular y Fuerza Popular debido al respaldo que su agrupación otorgó en el Congreso. “Cuando tú estás en un partido debes tener una línea, no eres un electrón libre”, expresó.