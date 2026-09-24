Esta Noche

24/09/2026

Las gollerías de José Domingo Pérez: Ya no es fiscal, pero cuenta con seguridad del Estado

El exfiscal continúa contando con seguridad policial, mientras se cuestiona que otros fiscales amenazados por organizaciones criminales aún esperan medidas de protección.



José Domingo Pérez, actualmente suspendido de sus funciones en el Ministerio Público, continúa contando con resguardo policial del Estado. Un reportaje del programa Esta Noche de Milagros Leiva mostró a un agente encargado de permanecer durante varias horas cerca de la vivienda del exfiscal, quien tendría protección durante buena parte del día pese a ya no ejercer como fiscal titular.

El informe cuestionó la continuidad de esta medida de seguridad y recordó que el resguardo fue otorgado cuando Pérez ejercía funciones fiscales. Según lo señalado en el reportaje, la protección debía ser evaluada y renovada periódicamente. La situación genera cuestionamientos debido a que, de acuerdo con declaraciones recogidas en el informe, existen fiscales que enfrentan amenazas y cuyos pedidos de seguridad todavía se encuentran en trámite o han sido rechazados.

Durante el informe también se abordó la nueva actividad profesional de Pérez. El exfiscal viene desempeñándose como docente de la Universidad Señor de Sipán y ha inaugurado un estudio de abogados en San Isidro. El reportaje, además, cuestionó que actualmente trabaje en una institución vinculada a la familia Acuña, a la que investigó durante su etapa como fiscal, planteando un posible conflicto de intereses.

DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN

Asimismo, Domingo Pérez enfrenta una demanda de indemnización por daños y perjuicios presentada por el diputado Pier Figari, por un monto de S/2 millones. El principal cuestionamiento, sin embargo, se centró en la continuidad de su seguridad estatal y en la diferencia frente a otros fiscales que actualmente investigan al crimen organizado y que, según el informe, han sido amenazados por bandas criminales.


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