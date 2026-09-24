Carlos Bruce responde fuerte y claro a Rafael López Aliaga

Carlos Bruce, candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, le respondió fuerte y claro a Rafael López Aliaga durante una entrevista en el programa Esta Noche y sostuvo que existe un sector amplio del electorado que busca una alternativa para la capital. Bruce planteó que los candidatos que compiten contra López Aliaga deberían unirse en torno a una sola candidatura y afirmó que, según su interpretación de las encuestas, él sería quien tendría mayores posibilidades de disputar la elección.

Bruce también cuestionó la gestión de López Aliaga. Asimismo, rechazó la posibilidad de restituir los peajes y sostuvo que su eventual retorno al sillón municipal podría generar mayores dificultades legales y económicas para la Municipalidad de Lima. En materia de seguridad, propuso crear una Policía Municipal armada y entrenada, con funciones orientadas a delitos comunes, mientras que la Policía Nacional mantendría la responsabilidad sobre delitos como narcotráfico, crimen organizado y extorsión.

El candidato también presentó propuestas para enfrentar el congestionamiento vehicular. Señaló que el parque automotor habría crecido más que la infraestructura vial y planteó reemplazar los sistemas semafóricos por tecnología inteligente. Además, propuso ampliar los corredores segregados para buses y sostuvo que estas obras podrían ejecutarse en un plazo menor al requerido para construir nuevas líneas del Metro de Lima.

LLAMADO A LOS ELECTORES

Finalmente, Bruce volvió a convocar a los electores que no respaldan a López Aliaga a concentrar sus votos en una candidatura alternativa. Consultado sobre la posibilidad de trabajar con otros candidatos si llega a la alcaldía, mencionó a Daniel Urresti y Samuel Daza como eventuales colaboradores en áreas vinculadas con sus experiencias. También cuestionó que el exfiscal José Domingo Pérez mantenga resguardo policial y consideró que esos efectivos deberían estar destinados a combatir delitos como el sicariato y la extorsión.