Personas vinculadas al entorno de Pedro Castillo ocupan cargos de asesoría en el Congreso

El programa “Esta Noche” reveló que tres personas vinculadas al entorno del expresidente Pedro Castillo actualmente ocupan cargos de asesoría en despachos parlamentarios. El reportaje identificó a Wilson Sánchez Sánchez, Mauro González Caballero y Ricardo Bernaola Ortiz, quienes tienen antecedentes laborales y vínculos con el entorno del exmandatario.

El primer caso corresponde a Wilson Sánchez Sánchez, quien aparece como asesor del despacho de José Mercedes Castillo Terrones, hermano de Pedro Castillo. Sánchez fue jefe de una división policial y que, durante 2022, Inspectoría General de la PNP abrió un proceso relacionado con el presunto préstamo de su teléfono celular al entonces expresidente cuando permanecía detenido en la Diroes. Actualmente, figura como asesor con un sueldo de S/12 mil, que con bonos y gratificaciones llegaría aproximadamente a S/15 mil mensuales.

El segundo caso es el de Mauro González Caballero, quien actualmente se desempeñaría como asesor de la diputada Yenifer Paredes. González trabajó anteriormente en el despacho presidencial durante el gobierno de Castillo y fue mencionado en una investigación vinculada al caso Petroperú. Según el informe, hoy percibe S/11,293 como asesor 2.

Finalmente, está Ricardo Bernaola Ortiz, identificado como personero técnico del partido Todo con el Pueblo y cercano al entorno de Pedro Castillo. Actualmente trabaja como asesor del despacho de Catherine Palomino, quien fue abogada y es muy cercana al expresidente. Ortiz recibe una remuneración de S/8,318.