Roberto Sánchez afrontará juicio oral por presunto falseamiento de información ante la ONPE

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, vuelve a estar bajo cuestionamiento por una investigación relacionada con el manejo de fondos partidarios durante las elecciones de 2018. Según la tesis fiscal, se habrían reportado ingresos y gastos por S/ 0 ante la ONPE, pese a que se registraron movimientos por S/ 204,951 en una cuenta bancaria vinculada a su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino.

La denuncia presentada en 2021 señala presuntas irregularidades en la recaudación de dinero de personas interesadas en participar como candidatos por Juntos por el Perú. De acuerdo con la investigación fiscal, los depósitos habrían sido realizados a cuentas de personas vinculadas a la organización, entre ellas la de William Sánchez Palomino, quien era presidente del Comité Nacional Electoral de Juntos por el Perú.

MÁS DE 5 AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía presentó, entre sus elementos de convicción, vouchers correspondientes a transferencias realizadas a una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez. En ese sentido, ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses por los presuntos delitos relacionados con el falseamiento de información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La investigación fiscal sostiene que los S/ 204,951.36 registrados en la cuenta de William Sánchez no fueron consignados en los reportes presentados ante la ONPE. El caso continúa en el ámbito judicial y corresponde determinar, durante el proceso, las responsabilidades que pudieran existir.