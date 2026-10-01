Juan Sheput sobre amenaza a Keiko Fujimori: “Ese sujeto ya debe estar preso”

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, cuestionó las declaraciones del excandidato al Senado Emiliano Oré Rojas, quien manifestó su disposición a asumir una larga condena a cambio de atentar contra la integridad de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Durante una entrevista en el programa Esta Noche, de Milagros Leiva, Sheput calificó estas expresiones como graves y sostuvo que deberían ser materia de investigación.

Según el ministro, las declaraciones de Oré Rojas no deberían ser tomadas como una expresión aislada, debido a que, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista, también habría hecho referencias a conversaciones con otras personas sobre el uso de la violencia. Sheput consideró que, ante este tipo de manifestaciones, corresponde determinar responsabilidades y establecer si existe alguna conducta sancionable conforme a la legislación vigente.

Sheput sostuvo además que la Fiscalía debería actuar de oficio y que la Policía tendría que intervenir para investigar el caso. El ministro afirmó que las autoridades deben determinar las circunstancias en las que se realizaron las declaraciones y si estas configuran algún delito, remarcando que una amenaza contra la jefa de Estado no debería ser considerada un asunto menor.

SOBRE FACULTADES LEGISLATIVAS

Las declaraciones del titular de Trabajo se produjeron en medio de un escenario de tensión política generado también por el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. La Comisión de Constitución aprobó delegar facultades al Gobierno durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y prevención y atención frente al fenómeno de El Niño, con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Durante la entrevista, Sheput también defendió la necesidad de fortalecer las herramientas del Ejecutivo frente a problemas de seguridad y emergencia climática. En ese contexto, cuestionó que la delegación aprobada haya sido limitada respecto de la solicitud original del Gobierno y señaló que el debate continuará en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.