Esta Noche

06/10/2026

Francis Allison: “Siento que voy a ser alcalde de Lima el 1 de enero”

Allison pasó de reconocer una eventual derrota a mostrarse confiado en alcanzar el primer lugar en la elección por la alcaldía de Lima.



Francis Allison protagonizó una de las mayores sorpresas de la elección para la alcaldía de Lima y, tras conocerse los primeros resultados, pasó de reconocer una eventual derrota a mostrarse confiado en alcanzar el primer lugar y desplazar a Rafael López Aliaga.

 “El 1 de enero siento que voy a ser alcalde de Lima y que la seguridad ciudadana va a cambiar a partir del 1 de enero”, afirmó. Con el conteo todavía en curso, Allison se aferra a las actas impugnadas y asegura que su equipo legal trabaja voto a voto para defender su posición.

El repunte de Allison estuvo marcado por una estrategia concentrada en los últimos días de campaña. Según los últimos resultados, pasó de alrededor del 10% hace algunas semanas, a acercarse a Rafael López Aliaga. Los candidatos distritales que ganaron en zonas como Ate, Santa Anita, Los Olivos, Surquillo y Magdalena fueron clave, según expertos.

NADA ESTÀ DICHO, SEGÚN ALLISON

El resultado, sin embargo, todavía no está completamente definido. Allison, insiste en que esperará el resultado oficial y que respetará la decisión de los electores. “Aquí hay que esperar con calma y, segundo, respetar lo que haya dicho el ciudadano en las ánforas”, sostuvo.


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