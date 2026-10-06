Francis Allison: “Siento que voy a ser alcalde de Lima el 1 de enero”

Francis Allison protagonizó una de las mayores sorpresas de la elección para la alcaldía de Lima y, tras conocerse los primeros resultados, pasó de reconocer una eventual derrota a mostrarse confiado en alcanzar el primer lugar y desplazar a Rafael López Aliaga.

“El 1 de enero siento que voy a ser alcalde de Lima y que la seguridad ciudadana va a cambiar a partir del 1 de enero”, afirmó. Con el conteo todavía en curso, Allison se aferra a las actas impugnadas y asegura que su equipo legal trabaja voto a voto para defender su posición.

El repunte de Allison estuvo marcado por una estrategia concentrada en los últimos días de campaña. Según los últimos resultados, pasó de alrededor del 10% hace algunas semanas, a acercarse a Rafael López Aliaga. Los candidatos distritales que ganaron en zonas como Ate, Santa Anita, Los Olivos, Surquillo y Magdalena fueron clave, según expertos.

NADA ESTÀ DICHO, SEGÚN ALLISON

El resultado, sin embargo, todavía no está completamente definido. Allison, insiste en que esperará el resultado oficial y que respetará la decisión de los electores. “Aquí hay que esperar con calma y, segundo, respetar lo que haya dicho el ciudadano en las ánforas”, sostuvo.