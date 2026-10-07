Exmagistrado del TC pide a Keiko Fujimori retirar pedido de facultades tras rechazo del Congreso

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, cuestionó el rechazo del Congreso al pedido de facultades legislativas planteado por el Gobierno. Recordó que, desde la Constitución de 1979, los parlamentos han otorgado estas facultades a los nuevos gobiernos para permitirles ejecutar sus planes y atender medidas urgentes. “La historia reciente constitucional peruana demuestra que ha habido una actitud positiva de los parlamentos de otorgar facilidades a los nuevos gobiernos”, sostuvo.

Blume calificó de preocupante el enfrentamiento registrado en el Parlamento y cuestionó la actitud de algunas bancadas. “La política es responsabilidad, tolerancia, diálogo, respeto mutuo y esto es prácticamente un circo”, afirmó. El debate se extendió durante más de seis horas y terminó con 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones, dejando sin aprobar el texto que planteaba delegar al Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno de El Niño.

BLUME PIDE QUE SE RETIRE FACULTADES

El exmagistrado del TC sostuvo que la presidenta Keiko Fujimori debe dejar de concentrar sus esfuerzos en conseguir la delegación de facultades y enfocarse en ejercer el poder que le corresponde. Ante el escenario de confrontación en el Congreso, el expresidente del Tribunal Constitucional consideró que el Ejecutivo cuenta con otros mecanismos para avanzar con su gestión. “Lo que tiene que hacer la señora Keiko es gobernar, que se olvide de la delegación de facultades”, afirmó.

Asimismo, consideró que el Gobierno debería evaluar retirar su pedido de facultades y optar por presentar proyectos de ley individuales para que sean tramitados por la vía ordinaria. “Yo creo que el gobierno lo que debería hacer es esperar hasta mañana y, si no, retirar el pedido de facultades”, señaló. Blume agregó que, en su opinión, buena parte de los problemas que enfrenta el país no requieren necesariamente nuevas normas, sino decisiones de ejecución y personas competentes para aplicarlas.

Finalmente, Blume sostuvo que la presidenta debe asumir plenamente las responsabilidades de su cargo y dejar de preocuparse por las comparaciones con el gobierno de Alberto Fujimori. “Tiene que entender que esta izquierda no va a concederle ni tregua”, afirmó. Para el expresidente del Tribunal Constitucional, el camino pasa por que el Ejecutivo utilice los mecanismos constitucionales disponibles y ejerza el poder que obtuvo en las urnas. “Lo que tiene que hacer es gobernar”, sentenció.