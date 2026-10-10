Proyecto de ley busca modificar el funcionamiento de la bicameralidad

Un nuevo proyecto de ley presentado por seis diputados de Juntos por el Perú (JPP) busca modificar seis artículos de la Constitución: el 102-A, 102-B, 105, 106, 108 y 206. La iniciativa, presentada el 1 de octubre, plantea establecer un nuevo equilibrio entre el Senado y la Cámara de Diputados, pero el punto central está en modificar el recorrido de las leyes dentro del Congreso bicameral.

Actualmente, una propuesta aprobada por la Cámara de Diputados pasa al Senado, que puede aprobarla, modificarla o rechazarla. El proyecto de Juntos por el Perú plantea que, si el Senado modifica o rechaza un texto, este pueda regresar a la Cámara de Diputados para que vuelva a intervenir e incluso pueda insistir en su propuesta.

Para el abogado penalista Humberto Abanto, esta modificación podría alterar la lógica del sistema bicameral. “Si esto regresase a la Cámara de Diputados, lo que en realidad tendríamos sería un Congreso unicameral, porque la decisión última quedaría en manos de la primera cámara”, se señaló.

AUTORES DE LA PROPUESTA

La iniciativa también modifica el artículo 206 de la Constitución, referido al procedimiento para una reforma constitucional. Entre los autores de la iniciativa figuran los diputados Svieta Fernández, Ernesto Zunini, Catherin Palomino, César Tito Rojas, Azucena Isla, Jacqueline Tapullima.

Según expertos entrevistados en el reportaje de “Esta Noche”, la propuesta plantea modificar el funcionamiento actual entre ambas cámaras y establece un nuevo mecanismo para la revisión de los proyectos que sean aprobados o modificados por el Senado.

La iniciativa ya se encuentra en la Comisión de Constitución, donde continuará su trámite. El debate se produce mientras el Congreso analiza las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo y en medio de las diferencias entre ambas cámaras sobre sus atribuciones.