Iber Maraví: documentos y testimonios vuelven a poner su pasado bajo la lupa

El senador Iber Maraví vuelve a estar en el centro del debate por los señalamientos sobre su presunta vinculación con Sendero Luminoso. Documentos y testimonios citados en el caso lo relacionan con actividades subversivas ocurridas en Ayacucho durante la década de 1980. Frente a ello, el excomandante general del Ejército Otto Guibovich cuestionó su presencia en el Parlamento. “Hoy Iber Maraví es un caballo de Troya de Sendero Luminoso dentro del Congreso gracias a Roberto Sánchez”, afirmó.

Guibovich sostuvo que existen declaraciones de personas que participaron en hechos atribuidos a Sendero Luminoso y que mencionan a Maraví. Según su versión, estos documentos lo vincularían con atentados, cobro de cupos y actividades relacionadas con la preparación de explosivos. “Hay declaraciones fehacientes de quienes participaron con él y lo delatan como parte de que cobraban cupos, de que incendiaban, de que volaron la planta de agua en Ayacucho”, señaló. El exjefe militar consideró que estos antecedentes deberían ser revisados por las autoridades correspondientes.

Otro de los puntos abordados fue Lucanamarca, donde Sendero Luminoso perpetró una masacre en abril de 1983. Guibovich explicó que la acción fue encabezada por Hildebrando Pérez Huaranga, identificado como uno de los cabecillas de la organización terrorista en Ayacucho. “En abril de 1983 sucede lo de Lucanamarca, que algunos lo tipifican como la caravana de la muerte”, sostuvo. Según su declaración, Pérez Huaranga habría tenido relación con la formación de integrantes de Sendero Luminoso, entre ellos Maraví, aunque precisó que no existe una constatación fehaciente de que el ahora senador haya sido su hijo político.

MARAVÍ SE ESTARÍA CONTRADICIENDO

Por su parte, José Luis Gil Becerra, exintegrante del GEIN, sostuvo que los documentos, declaraciones y antecedentes atribuidos a Maraví deben ser analizados en conjunto. “Las características de las declaraciones de las personas que participaron con él en los atentados y las actividades que él viene realizando hasta el día de hoy, hasta antes de ser congresista, el haber pertenecido y activado dentro del Movadef, todas estas características, si se hacen línea de tiempo, si se recuperan todas esas evidencias, se va a demostrar lo que yo he firmado categóricamente”, afirmó.

Gil Becerra también cuestionó la actuación de Maraví dentro del Congreso y sostuvo que, desde su perspectiva, existiría una estrategia política orientada a generar confrontación. “Lo que está haciendo Maraví hoy, que es la punta de lanza del senderismo dentro del Congreso, es dinamitar la política peruana”, manifestó. Asimismo, defendió la existencia de documentos y declaraciones que, según señaló, permitirían reconstruir la trayectoria política y las presuntas vinculaciones de Maraví con organizaciones relacionadas con el senderismo.

Las declaraciones de ambos exintegrantes de las fuerzas de seguridad se produjeron luego del enfrentamiento entre en el Senado entre Iber Maraví y el ministro del Interior César Astudillo, quien durante una sesión parlamentaria le dijo: “¿Te acuerdas de Lucanamarca?”. El episodio volvió a poner en discusión la masacre de 1983 y los antecedentes atribuidos al senador. Maraví, por su parte, niega haber tenido participación en actividades terroristas y rechaza las acusaciones que lo vinculan con Sendero Luminoso.