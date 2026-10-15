Rafael Belaúnde responde sobre facultades para el Ejecutivo: “Yo creo que se van a dar”

El pedido de facultades legislativas del Ejecutivo continúa generando tensión en el Congreso, mientras el Senado analiza los alcances de la propuesta aprobada previamente por la Cámara de Diputados. En medio de las diferencias entre las bancadas sobre qué materias pueden ser incorporadas o modificadas, el Gobierno busca obtener herramientas para actuar frente a la inseguridad ciudadana, el fenómeno de El Niño y la reactivación económica.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, consideró que el Congreso finalmente otorgará al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas para implementar su plan de gobierno. El funcionario sostuvo que existe un antecedente histórico de gobiernos que, al iniciar su gestión, recibieron estas atribuciones para desarrollar sus principales propuestas. “Yo creo que se van a dar por varias razones. Primero, porque no hay precedente en la historia que un gobierno que comienza y pide facultades para legislar en materia de lo que constituye su propuesta de gobierno”, afirmó.

Belaunde señaló que las facultades no deberían limitarse únicamente a seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño, sino también abarcar medidas relacionadas con formalización, inversión, crecimiento económico y reactivación. Según explicó, el Ejecutivo necesita herramientas para implementar rápidamente su propuesta de gobierno, especialmente en un contexto en el que considera prioritario enfrentar la criminalidad y preparar al país ante un eventual fenómeno climático. “Los problemas del Perú no se circunscriben a la inseguridad y el fenómeno de El Niño”, sostuvo.

En materia de seguridad, el ministro destacó la cooperación con Estados Unidos y otros países de la región para fortalecer el intercambio de inteligencia frente a organizaciones criminales transnacionales. Belaunde explicó que el Gobierno busca contar con un marco legal que permita considerar como grupos hostiles a organizaciones como “Los Choneros, el Comando Vermelho y el Tren de Aragua”, además de grupos criminales nacionales que utilicen armamento y métodos asociados al terrorismo. “La democracia no puede ser boba ni ciega. No podemos dejar que el país sea avasallado por la criminalidad”, afirmó.

El titular de Defensa también detalló la situación en la frontera amazónica y los acuerdos abordados con autoridades estadounidenses para fortalecer las capacidades de inteligencia. Señaló que se busca compartir información de manera oportuna y reforzar las operaciones militares frente a organizaciones criminales que actúan en zonas fronterizas. Asimismo, indicó que el comando unificado cuenta con 1,350 efectivos entre Ejército, Fuerza Aérea, Marina, fuerzas especiales y Policía, y aseguró que esta estructura resulta suficiente para las operaciones previstas.

PREPARACIÓN POR LA LLEGADA DE “EL NIÑO”

Frente al fenómeno de El Niño, Belaunde sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades logísticas para responder ante una eventual emergencia. Indicó que se trabaja para mantener entre 33 y 34 helicópteros operativos, además de contar con buques multipropósito y aeronaves destinadas a las labores de emergencia. “El Estado sí está preparado”, aseguró. Sin embargo, reconoció que existe una deuda pendiente en materia de infraestructura y señaló que se vienen realizando trabajos de descolmatación y ampliación de la capacidad de los cauces en distintas regiones.

Finalmente, el ministro también se refirió a la eventual visita del papa León XIV al Perú y aseguró que las Fuerzas Armadas cuentan con aviones y helicópteros para garantizar su desplazamiento. Belaunde expresó su confianza en que el pontífice pueda recuperarse y concretar la visita. “Yo confío en que va a venir y va a ser una gran visita”, manifestó. Sobre la elección municipal de Lima, consideró que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos tiene derecho legítimo a asumir el cargo, incluso si la diferencia fuera de un solo voto: “El que gana, ganó”, sentenció.