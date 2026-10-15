Álvaro Vargas Llosa: “Espero estar a la altura como embajador”

En entrevista con Milagros Leiva, Álvaro Vargas Llosa, el flamante embajador del Perú en Estados Unidos, expresó su preocupación por la demora en la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y calificó la actuación de algunos legisladores como una “provocación antidemocrática”. En esa misma línea, el hijo de Mario Vargas Llosa sostuvo que los parlamentarios deben respetar el mandato otorgado por sus electores y cuestionó que las disputas políticas impidan el desarrollo de los debates y las votaciones.

El escritor afirmó que el Perú mantiene una democracia plena, con libertad de expresión, libertad de asociación y separación de poderes. Asimismo, advirtió que los enfrentamientos y las escenas de confrontación transmitidas públicamente pueden generar un mayor rechazo ciudadano hacia el Congreso y deteriorar la credibilidad de las instituciones. También señaló que el país enfrenta problemas urgentes, como la violencia, las extorsiones y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, que requieren respuestas concretas.

Respecto a su incorporación al Gobierno, Vargas Llosa explicó que busca contribuir a la reconciliación nacional y superar la prolongada confrontación entre fujimoristas y antifujimoristas. Además, negó haber recibido una propuesta para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que conoció el nombramiento de Carlos Espá a través de los medios de comunicación. Sobre su padre, Mario Vargas Llosa, manifestó que considera que habría respaldado su decisión de asumir el reto diplomático.

ASUMIRÁ FUNCIONES EL 16 DE NOVIEMBRE

El próximo embajador indicó que asumirá funciones el 16 de noviembre y que trabajará para fortalecer las relaciones bilaterales, proteger a los peruanos residentes en Estados Unidos, incrementar el comercio y atraer nuevas inversiones. También destacó la importancia de la cooperación en materia de seguridad y atención de desastres. En esa línea, defendió el apoyo estadounidense para combatir el crimen organizado transnacional y sostuvo que las mafias son las que amenazan la soberanía peruana, por lo que consideró fundamental reforzar la colaboración entre ambos países.