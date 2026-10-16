¿Se rompió la tregua en el Senado? Facultades legislativas en suspenso

La Comisión de Constitución del Senado volvió a suspender la sesión destinada a debatir el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos entre los parlamentarios, luego de que surgieran discrepancias sobre el procedimiento para discutir el dictamen y los límites del Senado para modificar la propuesta que llegó desde la Cámara de Diputados.

La controversia se inició cuando un grupo de legisladores planteó una cuestión de orden para exigir un debate previo sobre las competencias de ambas cámaras y evitar que se incorporaran facultades que ya habían sido descartadas por los diputados. Durante la votación, el resultado anunciado fue de seis votos a favor y cinco en contra, por lo que la cuestión de orden fue considerada aprobada. Sin embargo, la presidencia cuestionó el resultado y dispuso una rectificación de la votación, lo que generó protestas entre los parlamentarios.

Ante la decisión, legisladores de las bancadas de Juntos por el Perú, ahora vinculada a Nación y Obras, se retiraron de la sesión en señal de protesta, alegando que no se había respetado el resultado inicial. La comisión quedó sin quórum y la reunión fue suspendida temporalmente. Aunque la sesión se retomó a las cinco de la tarde, la asistencia de los parlamentarios no fue suficiente para continuar con el debate, por lo que el presidente del grupo de trabajo anunció una nueva suspensión hasta próximo aviso.

POSICIONES DIVIDIDAS

La disputa dejó nuevamente pendiente la decisión sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo, relacionadas con medidas para atender asuntos prioritarios del país, entre ellos la seguridad ciudadana. Mientras algunos legisladores denunciaron presuntas irregularidades en el procedimiento parlamentario, otros cuestionaron el retiro de sus colegas y reclamaron que se concrete la votación. La falta de acuerdos prolonga la incertidumbre sobre el futuro del pedido, presentado hace 48 días, y mantiene sin resolución la discusión legislativa.