Javier Paino: “Busco revolucionar la salud en San Isidro”

Javier Paino, virtual alcalde de San Isidro, anunció que impulsará una transformación de los servicios de salud del distrito, con especial atención a los adultos mayores. Durante una entrevista con Milagros Leiva, el reconocido neurocirujano señaló que continuará vinculado a la atención de pacientes desde su nueva responsabilidad pública y buscará mejorar el funcionamiento del centro de salud municipal, al que considera una infraestructura con gran potencial.

El próximo burgomaestre explicó que aproximadamente el 40 % de los habitantes de San Isidro son adultos mayores, por lo que su gestión priorizará la atención preventiva y el acceso a servicios médicos antes de que los vecinos necesiten acudir a una clínica o un hospital. Entre las medidas planteadas, destacó la importancia de identificar oportunamente problemas de salud, como la anemia, y garantizar que las personas mayores reciban orientación sobre los cuidados que requieren.

En materia de transporte, Paino propuso modernizar la gestión del tránsito mediante algoritmos y herramientas tecnológicas que permitan distribuir mejor el flujo vehicular, especialmente en avenidas congestionadas como Javier Prado y Camino Real. Para ello, indicó que buscará establecer alianzas con plataformas como Google y Waze, cuyos sistemas podrían ayudar a identificar las vías más congestionadas y orientar a los conductores hacia rutas alternativas.

SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Respecto a la seguridad ciudadana, el virtual alcalde sostuvo que su prioridad será evitar que la delincuencia se traslade al distrito ante las operaciones contra el crimen organizado en otras zonas. Como parte de su propuesta, planteó implementar una red de vigilancia apoyada en inteligencia artificial, cámaras de seguridad, reconocimiento facial y detección de comportamientos sospechosos. Según afirmó, la estrategia buscará disuadir a los delincuentes mediante tecnología e inteligencia, complementando las labores de vigilancia y respuesta del serenazgo.