Daniel Urresti sobre López Aliaga: “La Constitución es clara, han dicho que no hay reelección”

Daniel Urresti decidió romper su silencio tras quedar en el cuarto lugar de las elecciones municipales, donde postuló como candidato a la Alcaldía de Lima. Urresti aseguró que asume el resultado con tranquilidad y destacó que realizó una campaña democrática y limpia, aunque lamentó no haber logrado imponer sus propuestas de seguridad.

“Hemos hecho una campaña bastante interesante, hemos recorrido muchos sitios, hemos tratado de vender nuestras propuestas de seguridad que finalmente, bueno, no hemos ganado”, señaló. El general sostuvo además que le preocupa la situación de Lima y cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no haya definido quién recibirá las credenciales de alcalde.

Sobre la posibilidad de que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar la Alcaldía de Lima, Urresti sostuvo que, desde su interpretación, la Constitución impide una reelección inmediata. “La Constitución es clara. Han dicho que no hay reelección. Si tú has gobernado el periodo anterior, no puede ser reelegido”, afirmó. Sin embargo, reconoció que existen posiciones jurídicas distintas sobre el caso y que la decisión final corresponde al Jurado Nacional de Elecciones.

Respecto a la propuesta de una segunda vuelta planteada por Avanza País, consideró que actualmente no existe una norma específica que establezca ese mecanismo para Lima Metropolitana.

CRÍTICAS AL CONGRESO

El general también cuestionó el desempeño del Congreso frente al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y criticó la ausencia de integrantes de la Comisión de Constitución durante el debate. “¿Cómo es posible que los miembros de la Comisión de Constitución no estén presentes en un debate tan importante o, por lo menos, no se hayan preocupado de que estén presentes los suplentes plenamente acreditados para que puedan votar?”, manifestó. Urresti consideró que el enfrentamiento entre las bancadas ha generado un punto muerto y ha dificultado la aprobación de medidas frente a la inseguridad.

Otro de los temas abordados fue la presencia de Iber Maraví en el Senado y los cuestionamientos por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso. “Hemos permitido que Sendero Luminoso gane la guerra política, la guerra ideológica. Y ahora tenemos estos resultados”, sostuvo Urresti.

DÉFICIT EN LA PNP

En materia de seguridad, además, cuestionó que el comando unificado pueda resolver por sí solo los problemas estructurales de la Policía y señaló que existe un déficit de entre 50 mil y 60 mil policías, además de dificultades en logística e infraestructura. También planteó modificar la ley y el reglamento disciplinario de la institución y señaló que el ministro de Defensa debe seguir en el cargo: “Debe quedarse. Yo pienso que el general Astudillo recién tiene dos meses”.

Finalmente, Urresti confirmó que continuará participando en política dentro de Podemos Perú, aunque evitó adelantar una eventual candidatura presidencial para 2031. “Lo que sí sé es que voy a seguir en la política y que voy a luchar por la inscripción de Podemos. Vamos a luchar para que Podemos Perú siga siendo partícipe de la política nacional”, afirmó.