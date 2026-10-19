Salas Arenas decidirá futuro de Guillermo Bermejo

El futuro judicial del excongresista Guillermo Bermejo quedó en manos de la sala presidida por el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, que deberá evaluar el recurso presentado por la defensa del exparlamentario para anular la condena de 15 años de prisión por afiliación a una organización terrorista. El caso ha despertado atención debido a los testimonios y audios mencionados durante el proceso, así como a los cuestionamientos formulados contra el magistrado.

Uno de los aspectos que genera controversia es la participación del abogado Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema, en la defensa de Bermejo. Según el informe, su relación profesional con el excongresista y las referencias a su cercanía con Salas Arenas han motivado interrogantes sobre la imparcialidad con la que se resolverá la apelación. Sin embargo, estos cuestionamientos no constituyen por sí mismos una prueba de parcialidad del magistrado.

El informe también recuerda las resoluciones judiciales vinculadas a casos de personas procesadas o condenadas por terrorismo, entre ellas las de Eliseo Huamán, Bonifacio Rojas y Nelly Salazar Ayón, conocida como camarada Elena. Asimismo, señala que Salas Arenas defendió hace más de tres décadas a Raúl Campos Miranda, identificado como camarada César. Consultado al respecto, el juez sostuvo que asumió esa defensa porque la persona requería representación legal y se presumía su inocencia, y afirmó que ese antecedente no lo descalifica para ejercer sus funciones.

¿POR QUÉ NO TRANSMITIERON AUDIENCIA?

Otro punto señalado en el reportaje es que la audiencia relacionada con la apelación de Bermejo no habría sido transmitida por Justicia TV, a diferencia de otros procesos judiciales. Ante las dudas sobre cómo llegó el expediente a esa sala, se planteó la necesidad de que los órganos de control del Poder Judicial esclarezcan el procedimiento de asignación. La decisión de los magistrados será determinante para establecer si se mantiene la condena o se dispone su revisión, en un caso que exige garantías de imparcialidad y respeto al debido proceso.