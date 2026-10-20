Edgar Mancha sobre aprobación de facultades: “La condición es que se reduzca la criminalidad”

El congresista Edgar Mancha afirmó que la principal condición para otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo debe ser la reducción de los índices de criminalidad en el país. Durante una entrevista, sostuvo que el Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que demostrar avances concretos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, el sicariato y los homicidios. El parlamentario respaldó la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución del Senado, que incorporó siete puntos adicionales a los 20 aprobados previamente por la Cámara de Diputados.

Mancha señaló que las facultades deben ser temporales y específicas, con un periodo de 90 días para legislar sobre las materias autorizadas. En ese sentido, consideró que las medidas deben evaluarse mediante estadísticas que permitan determinar si las acciones del Ejecutivo contribuyen a mejorar la seguridad. Asimismo, aclaró que la delegación no representa un cheque en blanco para el Gobierno, ya que el Congreso conserva sus atribuciones de fiscalización y podrá evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Entre las medidas prioritarias, el legislador destacó la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, el seguimiento de condenados por delitos graves y el fortalecimiento del sistema de inteligencia. También planteó mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, propuso priorizar los recursos destinados a las unidades de flagrancia, que reúnen a operadores de justicia y permiten acelerar procedimientos que, por la vía ordinaria, podrían prolongarse considerablemente.

SOBRE JULIÁN PÉREZ MALLQUI

Por otro lado, Mancha calificó como saludable la aprobación en la Cámara de Diputados de un informe de la Comisión de Ética que recomienda suspender por 120 días al parlamentario Julián Pérez Mallqui. Consideró que este tipo de decisiones contribuye a demostrar que las investigaciones y sanciones deben avanzar independientemente de la agrupación política a la que pertenezcan los involucrados. Finalmente, expresó su expectativa de que el pleno del Senado debata el pedido de facultades con tolerancia y respeto, priorizando las medidas necesarias para enfrentar la delincuencia y prevenir los efectos del Fenómeno El Niño.