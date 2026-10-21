Martín Vizcarra hospitalizado: ¿Enfermo o parte de una estrategia?

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia desde el penal de Barbadillo al hospital de Vitarte tras presentar problemas de salud. Según informó su abogado, Alejandro Salas, el exmandatario ingresó por un cuadro renal y posteriormente presentó complicaciones cardíacas, por lo que fue derivado a la unidad de cuidados intensivos. El letrado indicó que espera información médica actualizada sobre su estado y el diagnóstico de especialistas.

La hospitalización se produce mientras la defensa de Vizcarra Cornejo continúa con la apelación de la condena de 14 años de prisión efectiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Alejandro Salas señaló que el exmandatario tiene la intención de participar en la audiencia judicial programada para el jueves, incluso mediante una conexión virtual desde el hospital, siempre que su condición médica se lo permita.

Durante una entrevista con la periodista Carla Muschi, en el programa Esta Noche, el abogado defendió la estrategia legal de su patrocinado y sostuvo que existen argumentos sólidos para revertir la sentencia en segunda instancia. Asimismo, cuestionó la credibilidad de los colaboradores eficaces cuyas declaraciones fueron consideradas durante el proceso judicial e insistió en que buscarán demostrar que la condena es injusta.

ESPERA SU RECUPERACIÓN

En otro momento, Alejandro Salas también afirmó que Martín Vizcarra ha mantenido una conducta procesal impecable y expresó su expectativa de que la apelación tenga un resultado favorable para el exmandatario. Además, señaló que la evolución médica del expresidente será determinante para establecer si podrá participar en la próxima audiencia y cuándo estará en condiciones de regresar al penal de Barbadillo.