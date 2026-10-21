Humberto Abanto: “El presidente puede disolver una cámara si es obstruccionista”

El abogado penalista Humberto Abanto sostuvo que el presidente de la República puede disolver las cámaras del Congreso si se vuelven obstruccionistas. Durante una entrevista con la periodista Carla Muschi, señaló que el Ejecutivo debe convencer a la opinión pública y ganar el debate político, al considerar que la ciudadanía constituye la fuente originaria del poder.

Abanto cuestionó que el Gobierno no presentara oportunamente sus proyectos de ley ante el Parlamento y criticó que el debate sobre las facultades legislativas se prolongara entre 84 y 85 días. Además, calificó como una “victoria pírrica” la aprobación de las 27 facultades solicitadas por el Ejecutivo, debido a la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad y a un eventual enfrentamiento entre el Senado y la Cámara de Diputados.

El abogado también advirtió que una respuesta insuficiente frente a los efectos del fenómeno El Niño podría agravar la situación política y social del país. Según explicó, las consecuencias sobre las vías de comunicación, el abastecimiento de alimentos y las exportaciones podrían generar descontento ciudadano y favorecer el impulso de una reforma constitucional.

SOBRE EMERGENCIA CLIMÁTICA

Finalmente, Abanto cuestionó la preparación del Gobierno para afrontar la emergencia climática y consideró urgente priorizar medidas de mitigación que garanticen alimentos, medicinas y atención sanitaria para las poblaciones afectadas. Asimismo, afirmó que la unidad nacional requiere liderazgo y que el Ejecutivo debe fortalecer su capacidad de respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño.