Jaime De Althaus: “Obras se ha posicionado como el partido de centro”

El periodista y analista político Jaime de Althaus afirmó que el partido Obras se ha posicionado como una fuerza de centro en el Congreso, luego de respaldar la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori. Durante una entrevista, sostuvo que esta postura podría contribuir a construir acuerdos parlamentarios y facilitar la aprobación de medidas impulsadas por el Ejecutivo.

De Althaus señaló que este espacio político debió ser ocupado por la bancada de Buen Gobierno, pero consideró que esta agrupación terminó alineándose con la izquierda. En contraste, destacó la posición asumida por Obras y resaltó la actuación política del senador Barragán. Asimismo, expresó su expectativa de que esta orientación se consolide para garantizar una mayor estabilidad en las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento.

En otro momento, el analista evaluó la reciente aprobación de facultades legislativas y cuestionó que inicialmente la Cámara de Diputados respaldara solo 20 de las 66 atribuciones solicitadas por el Ejecutivo. Según explicó, la falta de acuerdos podía dificultar la aprobación de futuros proyectos de ley e incrementar las tensiones entre ambos poderes del Estado. También consideró que la formación de un bloque de centro podría reducir esos riesgos y facilitar la gobernabilidad.

SOBRE INSEGURIDAD CIUDADANA

Finalmente, De Althaus sostuvo que el Gobierno está mostrando mayor decisión frente a la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada. Destacó la creación del comando unificado, el fortalecimiento del sistema de inteligencia y la comisión multisectorial de alto nivel contra la delincuencia. Sin embargo, advirtió que aún quedan pendientes medidas vinculadas a la reforma del Estado, la digitalización de los servicios públicos y la reorganización de diversos ministerios.