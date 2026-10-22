¡Con show incluido! Así se aprobó la delegación de facultades en el Senado

El pleno del Senado aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, 54 días después de que el Gobierno presentara la solicitud. La decisión se produjo tras un prolongado debate marcado por enfrentamientos verbales, cuestionamientos y divisiones entre las bancadas. El pedido original contemplaba 66 materias, pero la Cámara de Diputados lo redujo a 20 y la Comisión de Constitución del Senado incorporó siete adicionales. La votación evidenció las diferencias políticas en torno a las herramientas que necesita el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y otras problemáticas nacionales.

Tras la aprobación, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, agradeció a los parlamentarios que respaldaron la propuesta, pero cuestionó las restricciones impuestas al pedido gubernamental. El premier sostuvo que los cambios introducidos en el Senado representan avances, aunque insistió en que todavía faltan medidas necesarias para atender las demandas de la población. En la misma línea, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, calificó de “antipueblo” a los legisladores que votaron en contra de determinadas facultades, al advertir que millones de peruanos carecen de agua potable y alcantarillado.

El debate parlamentario también estuvo acompañado de acusaciones de traición y cuestionamientos entre representantes de distintas agrupaciones políticas. Fuerza Popular y Renovación Popular respaldaron la propuesta, mientras que otros sectores expresaron su rechazo a las modificaciones y al procedimiento seguido. La bancada de Obras mantuvo su apoyo anunciado previamente, mientras algunos integrantes de otros grupos políticos fueron cuestionados por sus posiciones. Finalmente, el texto sustitutorio fue aprobado luego de una sesión que dejó en evidencia las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

“EL NIÑO” GOLPEA PIURA

La demora en la aprobación de las facultades coincide con las crecientes preocupaciones por la inseguridad ciudadana y la llegada del fenómeno El Niño. En Piura, las intensas lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones y reclamos de los vecinos, quienes exigieron motobombas y equipos de drenaje para atender las emergencias. Durante la visita del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, los residentes denunciaron que parte de la maquinaria disponible permanecía sin utilizar. El escenario vuelve a poner en discusión la capacidad de respuesta del Estado y la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a los riesgos climáticos.