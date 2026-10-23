¿Ruptura en la oposición? Ruth Luque explica la relación entre las bancadas

La votación de Obras a favor de otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori generó interrogantes sobre la relación entre las bancadas de oposición en el Congreso. Frente a este escenario, la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, se pronunció sobre las diferencias entre su agrupación, JP, Obras y Buen Gobierno.

Durante una entrevista en Esta Noche, la parlamentaria explicó que los acuerdos entre las fuerzas políticas no implican que todas deban votar de la misma manera. Señaló que cada bancada mantiene autonomía para evaluar las iniciativas y adoptar una posición.

“Cada bancada, siempre va a tener matices y decisiones propias sobre un determinado tema, eso no quita que haya diálogos entre cuatro, tres o dos bancadas o entre los titulares de las comisiones que integramos (…) En algunos casos podemos coincidir o discrepar, eso válido en un Parlamento donde no todos podemos pensar lo mismo”, comentó.

Sus declaraciones apuntan a que las discrepancias en una votación no impiden mantener el diálogo entre las bancadas de oposición, cuyos integrantes pueden coincidir en determinados asuntos y expresar posiciones distintas en otros.

Ruth Luque se refiere a la relación entre las cámaras del Congreso

Sobre las diferencias en el Congreso bicameral, Ruth Luque consideró que Fuerza Popular tiene responsabilidad en mejorar la relación entre ambas cámaras. A su juicio, el entendimiento entre estas instancias dependerá de la actuación de dicha agrupación política.