Ministro de Trabajo sobre facultades legislativas: “Se pidió para acelerar tiempos parlamentarios”

Tras la aprobación de la delegación de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, explicó en Esta Noche los motivos de la solicitud presentada por el Ejecutivo al Congreso. Enfatizó que esta medida permitirá responder con mayor rapidez a los problemas que afectan a los peruanos.

“Si nosotros hubiésemos presentado proyectos de ley, en estos momentos no tendríamos esta delegación de facultades. Tendríamos aún que los temas se encuentren en comisiones y de repente terminaría la legislatura el 15 de diciembre y no tendríamos nada. Cuando uno pide facultades legislativas, es para acelerar los tiempos parlamentarios”, declaró.

Además, el titular del MTPE sostuvo que todos los gobiernos anteriores solicitaron facultades legislativas y que a ninguno se le negó este pedido. “En los últimos años se han concebido de una manera general en todos los Gobiernos sin llegar a las disquisiciones de la oposición”, afirmó.

IMPACTO DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ

Al ser consultado sobre el impacto del fenómeno 'El Niño' en el Perú, el ministro de Trabajo advirtió que este evento climático podría tener graves consecuencias para el país. “Puede tener dimensiones catastróficas y habrá una gran cantidad de empresas que no podrán operar”, señaló.

Ante esta situación, Juan Sheput indicó que las empresas podrían disponer que sus colaboradores trabajen de manera remota. Sin embargo, si esta modalidad no fuera viable, señaló que los empleadores podrían optar por la suspensión perfecta o imperfecta de labores.