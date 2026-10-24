Carlos Mesía sobre enfrentamiento entre diputados y senadores: “La ley que otorga facultades sigue vigente”

El enfrentamiento entre la Cámara de Diputados y el Senado se intensificó por las diferencias sobre las atribuciones de cada instancia en el nuevo sistema bicameral. El senador Carlos Mesía explicó que la discusión comenzó durante el debate de propuestas legislativas, cuando surgieron cuestionamientos sobre la actuación del Tribunal Constitucional y la participación de sectores de izquierda en la elección de sus magistrados. Según indicó, el intercambio político terminó desplazando la discusión técnica y profundizó las tensiones entre ambas cámaras.

En medio de la controversia, representantes de la Cámara de Diputados evalúan recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionar las decisiones del Senado, al que acusan de exceder sus atribuciones al modificar proyectos legislativos. Sin embargo, Mesía sostuvo que la Constitución permite a la cámara alta aprobar, modificar o rechazar las iniciativas que recibe. Por su parte, el exintegrante del Tribunal Constitucional Óscar Urbiola advirtió que una eventual demanda podría ser interpretada como un cuestionamiento a las disposiciones del reglamento parlamentario y no necesariamente como un conflicto de competencias entre poderes del Estado.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es el término “desnaturalizar”, incorporado en el reglamento del Congreso para delimitar las modificaciones que puede realizar el Senado. Mesía consideró que ambas cámaras deben respetar sus respectivas funciones y recordó que el sistema bicameral requiere una revisión legislativa efectiva. Asimismo, señaló que la ausencia de un mecanismo de insistencia para los diputados, como existía en el antiguo sistema parlamentario, constituye una de las omisiones que dificultan resolver las discrepancias entre ambas instancias.

FACULTADES CONTINÚAN VIGENTES

Pese al enfrentamiento, Mesía precisó que la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo continúa vigente y produce efectos mientras no sea derogada o declarada inconstitucional. Entre las medidas que podrían desarrollarse figura el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), con capacidad operativa para combatir organizaciones criminales, además de las iniciativas destinadas a enfrentar la extorsión y atender emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño. El senador defendió la necesidad de fortalecer la capacidad del Gobierno para actuar, aunque subrayó que el sistema de inteligencia debe funcionar bajo controles democráticos y sin utilizarse para perseguir adversarios políticos.