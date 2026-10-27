Marco Vinelli sobre Jorge Gavidia: “Puso por delante su ética y al país”

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, expresó su respaldo al senador Jorge Gavidia, quien renunció al Partido del Buen Gobierno luego de votar a favor de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, en contra de la posición de su bancada. Vinelli afirmó que conoce al legislador desde hace varios años, cuando ambos coincidieron en iniciativas vinculadas a la innovación tecnológica para pequeños agricultores. “Él puso por delante su ética, puso por delante al país”, sostuvo el ministro, al cuestionar las críticas que recibió Gavidia tras su decisión.

Vinelli también cuestionó la postura de las bancadas que no respaldaron la propuesta del Gobierno y consideró que las diferencias políticas están dificultando la ejecución de las medidas anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori. Según indicó, el Ejecutivo solicitó 66 facultades legislativas, pero recibió autorización para 27. El ministro sostuvo que estas herramientas permitirían acelerar las acciones gubernamentales y advirtió que el país enfrenta una situación compleja ante la llegada del fenómeno El Niño, cuyos indicadores, según afirmó, superarían los registrados durante los episodios de 1982 y 1997.

Respecto a la emergencia climática, Vinelli informó que las lluvias intensas en la costa peruana podrían comenzar en noviembre, mientras que el Gobierno viene preparando recursos para responder a inundaciones y huaicos. Detalló que se cuenta con cinco buques de la Marina, 22 helicópteros, 14 aviones, 7.000 toneladas de alimentos y otros suministros, 13.000 carpas y tres hospitales de campaña. También señaló que se han movilizado 20 puentes hacia Piura para facilitar las reparaciones y que se habilitaron alternativas de transporte marítimo y aéreo ante posibles interrupciones de las carreteras.

SOBRE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

En cuanto al abastecimiento de alimentos, el ministro aseguró que no existe desabastecimiento en Lima, aunque reconoció que algunos productos han reducido su producción y aumentado de precio. Añadió que el Gobierno monitorea diariamente el ingreso de productos agrícolas y prepara medidas para evitar interrupciones en la distribución si colapsan puentes o vías de comunicación. Finalmente, exhortó a la población a limpiar techos y canaletas, no arrojar basura en las quebradas y evitar destapar los desagües durante las lluvias, pues ello podría provocar el rebalse de aguas residuales e inundaciones en calles y viviendas.