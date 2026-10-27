Jorge Gavidia rompe su silencio: “Está bien que me digan Judas, pero jamás seré Poncio Pilato”

La salida del senador Jorge Gavidia del Partido del Buen Gobierno se produjo luego de que votara a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, en contra del acuerdo de su bancada de abstenerse. La decisión generó críticas de sus compañeros, quienes lo calificaron de traidor por apartarse de la posición colectiva. Gavidia defendió su voto y cuestionó la abstención, al considerar que los representantes deben tomar una decisión frente a los asuntos sometidos a debate. La ruptura evidenció las diferencias internas que ya se venían acumulando en la agrupación liderada por Jorge Nieto.

El parlamentario sostuvo que el partido se había alejado de sus principios originales y que su papel como oposición dentro del Senado había desdibujado el discurso de centro que defendía durante la campaña. Según relató, también comenzó a sentirse relegado cuando propuso crear una comisión especial de Transferencia Tecnológica e Innovación Rural, iniciativa vinculada con su experiencia como biólogo y su interés en acercar la tecnología a los productores del campo. Aunque consiguió el respaldo de otras agrupaciones para impulsar la propuesta, aseguró que no fue considerado para integrar la comisión, situación que interpretó como una señal de que había quedado apartado de su bancada.

Gavidia también cuestionó la falta de comunicación con Jorge Nieto y señaló que una reunión que tenían prevista no llegó a concretarse. Sin embargo, precisó que no mantiene una posición personal contra el líder del partido, de quien dijo haber aprendido durante su participación en la agrupación. Por su parte, desde el Buen Gobierno surgieron críticas por su decisión de abandonar el grupo parlamentario y romper el acuerdo de votación. El caso puso en evidencia las tensiones entre la disciplina partidaria y la libertad de cada senador para expresar su posición en el pleno.

EQUILIBRIO DE FUERZAS

La renuncia también podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Senado. Según el informe, Fuerza Popular cuenta con 22 escaños y Renovación Popular con ocho, mientras que las demás bancadas reúnen a otros representantes, entre ellos los integrantes del Buen Gobierno. La eventual cercanía de Gavidia con el oficialismo podría influir en votaciones ajustadas, aunque el senador negó que exista un acercamiento con alguna agrupación. Al despedirse del partido, recordó las banderas de la organización que conserva en su casa y afirmó sentirse más libre. Su posición en las próximas votaciones permitirá conocer cómo ejercerá esa independencia política.