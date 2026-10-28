Karla Schaefer: “Gavidia es un peruano que quiere hacer cosas innovadoras para el país”

La senadora de Fuerza Popular, Karla Schaefer, defendió al senador Jorge Gavidia tras su renuncia al Partido del Buen Gobierno, luego de votar a favor de parte de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Schaefer destacó su trayectoria como científico y su interés en impulsar proyectos de innovación tecnológica en el país. Según señaló, en las conversaciones que mantuvo con él pudo conocer su intención de aprovechar los recursos de las instituciones públicas para promover la investigación y el desarrollo. Por ello, consideró que calificarlo de “traidor” era una expresión demasiado dura para alguien que busca contribuir al país desde la política.

La parlamentaria también relató que conoció una propuesta de Gavidia relacionada con la posibilidad de modificar las condiciones de lluvia. Explicó que recibió documentos sobre esta iniciativa durante un encuentro en Piura y que posteriormente planteó evaluar la propuesta con especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Instituto Geofísico y otras instituciones científicas. Schaefer negó que Fuerza Popular esté intentando atraer a Gavidia a sus filas y recordó que otros legisladores también respaldaron parte de las facultades solicitadas por el Gobierno.

Durante la entrevista, la senadora cuestionó la posición del líder del Buen Gobierno, Jorge Nieto, frente a la decisión de Gavidia. Schaefer expresó su sorpresa por las críticas y las posibles sanciones contra quienes se apartaron del acuerdo de bancada. Asimismo, recordó la experiencia de Nieto como ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y señaló que, en aquella etapa, se aprobaron facultades legislativas para el Ejecutivo, aunque en un contexto diferente. Para la legisladora, las discrepancias políticas no deberían impedir la adopción de medidas que respondan a las necesidades de la población.

SOBRE FENÓMENO EL NIÑO

Finalmente, Schaefer defendió la importancia de las facultades legislativas para acelerar acciones frente al fenómeno El Niño, especialmente en las zonas afectadas por emergencias anteriores. Indicó que existen familias damnificadas desde 2017 que todavía no cuentan con títulos de propiedad y sostuvo que la reducción de trámites podría facilitar la ejecución de obras, como la construcción de pozos de agua. La senadora afirmó que el país debe estar por encima de las diferencias políticas y advirtió que rechazar determinadas medidas podría retrasar la atención a las poblaciones que más lo necesitan.