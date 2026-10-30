Rafael López Aliaga pide declarar en emergencia Lima y regiones del norte ante la llegada de 'El Niño'

Ante la llegada del fenómeno 'El Niño' al Perú, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, pidió al Gobierno de Keiko Fujimori declarar en emergencia Lima y las regiones del norte del país para iniciar trabajos de prevención.

Durante una entrevista con Milagros Leiva en el programa Esta Noche, López Aliaga destacó la presencia de Carlos Neuhaus en el equipo de trabajo de la presidenta. Asimismo, solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones preventivas ante las lluvias intensas y los huaicos que podrían registrarse.

“Felicito a la presidenta Fujimori por llamar a Carlos Neuhaus, quien tiene un equipo de primer nivel. Le pido a la señora Fujimori que declare de una vez en emergencia Lima para comenzar y todos los departamentos tipo Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Los datos que tengo hoy día son fatales. Estamos con un ‘Niño’ muy bravo (…) A la altura de Campoy, en SJL, hay que poner barricadas antes de que nos venga el huaico. Empecemos a trabajar. Necesitamos la ayuda del Ejército”, comentó el excandidato presidencial.

¿Tiene alguna rivalidad con Francis Allison?

Tras los recientes comentarios de Francis Allison en su contra, López Aliaga descartó tener algún conflicto personal con el exaspirante a la Municipalidad de Lima por Avanza País.

“Yo a Allison no lo veo de abogado de Odebrecht. Allison puede ser una persona bocona y graciosa, pero no lo veo siendo parte de la corrupción (…) Que él me insulte, me llega altamente. Yo no tengo enemigos. En política, yo defiendo el derecho de la gente a vivir”, indicó López Aliaga.