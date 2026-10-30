El pasado persigue a Íber Maraví: ¿Participó en ataque senderista contra puesto policial?

El senador Íber Maraví vuelve a estar en el centro de la controversia tras una denuncia que lo vincula con un presunto atentado de Sendero Luminoso ocurrido el 22 de agosto de 1980 en Vilcashuamán, Ayacucho. Carlos Díaz Díaz, suboficial de la Policía Nacional en retiro y sobreviviente del ataque, aseguró haber reconocido al parlamentario entre los integrantes de la columna terrorista que participó en el asalto. Según relató, logró identificarlo años después, cuando lo vio en televisión junto al entonces presidente Pedro Castillo.

Díaz Díaz recordó las circunstancias del atentado, en el que seis policías perdieron la vida, y sostuvo que Maraví habría participado en la incursión vestido con un uniforme policial. La denuncia fue puesta en conocimiento de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y de la Procuraduría Antiterrorista. Asimismo, se mencionaron antiguos atestados policiales de 1981 y 1982 en los que figuraría el nombre del senador en investigaciones relacionadas con atentados registrados en Ayacucho.

Las acusaciones provocaron posiciones enfrentadas durante un debate televisivo entre el abogado Ronald Atencio y el especialista en terrorismo José Luis Gil. Atencio cuestionó la credibilidad del testimonio y consideró que existiría una persecución política contra Maraví, aunque manifestó su respaldo a que se realicen las investigaciones correspondientes. En contraste, Gil sostuvo que los documentos y antecedentes mencionados justificarían profundizar las indagaciones sobre la presunta vinculación del parlamentario con Sendero Luminoso.

MARAVÍ SE PRONUNCIA

Por su parte, Íber Maraví rechazó las acusaciones y calificó de mentirosos a sus denunciantes. Según afirmó, estas declaraciones buscarían perjudicarlo y conseguir su salida del Parlamento. La controversia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de esclarecer los señalamientos, por lo que corresponderá al Ministerio Público y a las autoridades competentes evaluar los testimonios y documentos presentados, respetando el debido proceso y sin adelantar conclusiones sobre la responsabilidad del senador.