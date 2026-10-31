Catherin Palomino responde tras denuncia de su exasesor por presunto recorte de sueldos

La diputada Catherin Palomino salió al frente para responder a las acusaciones de su exasesor Marco Antonio Paliza, quien la señaló por presuntas irregularidades en su despacho, entre ellas el supuesto recorte de remuneraciones a sus trabajadores. Durante una entrevista televisiva, la parlamentaria sostuvo que las denuncias responden a una venganza personal y presentó una grabación que, según afirmó, contiene declaraciones de Paliza en las que este habría reconocido que sus anteriores señalamientos fueron tergiversados.

Durante la entrevista, Palomino aseguró que el audio corresponde a la voz de su exasesor y manifestó que lo entregará a la Fiscalía para que sea investigado. No obstante, el material fue cuestionado por el exjefe de peritajes del Ministerio Público, Danny Humpire, quien informó que una evaluación técnica detectó indicios de edición. Según el especialista consultado, el archivo presentado tiene una duración de un minuto y 38 segundos, mientras que sus metadatos registrarían una grabación original de aproximadamente siete minutos y 44 segundos. Además, el periodista Carlos Navea aseguró que mantuvo una conversación más larga con Marco Antonio Paliza.

La parlamentaria también rechazó haber exigido dinero a sus trabajadores y negó recibir porcentajes de presupuestos municipales o beneficios relacionados con obras públicas. Asimismo, cuestionó la versión de Paliza sobre su salida del despacho y sostuvo que la carta de renuncia presentada por su exasesor habría sido elaborada después de que ella decidiera retirarlo de su cargo. En respuesta, la conductora recordó que el documento está fechado el 14 de septiembre y recoge los motivos expuestos por Paliza para dejar el puesto, entre ellos un supuesto trato hostil y presiones laborales.

RECHAZA ACUSACIONES

Finalmente, la diputada Catherin Palomino reiteró que no cometió ninguna irregularidad y calificó de difamatorias las declaraciones de su exasesor. También sostuvo que cuenta con conversaciones de WhatsApp que respaldarían su versión y aseguró que está dispuesta a colaborar con las investigaciones. El caso continúa generando interrogantes sobre las presuntas irregularidades denunciadas, la autenticidad de la grabación presentada y las circunstancias de la salida de Paliza del despacho parlamentario.