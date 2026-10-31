Vladimiro Montesinos podría salir de prisión el próximo 15 de noviembre

Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, podría abandonar la Base Naval del Callao a partir del próximo 15 de noviembre, según los plazos judiciales mencionados por su defensa. El exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) cumplió 25 años de prisión desde el 24 de julio; sin embargo, una nueva sentencia por el caso denominado Cartas Bomba, en el que murió la periodista Melissa Alfaro Méndez, motivó la presentación de un nuevo recurso judicial para modificar la forma de ejecución de su condena.

A través de un escrito, Montesinos solicitó la variación de la ejecución de su pena para acceder a una comparecencia sin restricciones y continuar cumpliendo las disposiciones judiciales desde su departamento ubicado en la avenida Javier Prado, en San Isidro. De concretarse esta posibilidad, regresaría a vivir con su esposa, Trinidad Becerra, y sus dos hijas. Su cuñado asumiría la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Tercera Sala Penal Superior, entre ellas acudir a firmar mensualmente, no salir de la ciudad sin autorización judicial y continuar con el pago de las reparaciones civiles, que superarían el medio millón de soles.

La eventual salida del exasesor también generó controversia por las declaraciones de su abogado, quien afirmó que Montesinos estaría dispuesto a colaborar con el gobierno de Keiko Fujimori si le solicitan apoyo en materia de seguridad, incluso como asesor. Analistas consultados consideraron que su liberación podría generar incomodidad y repercusiones políticas, aunque descartaron que una eventual administración fujimorista lo convoque. Asimismo, advirtieron que una decisión de esa naturaleza representaría un error político y añadiría dificultades a la gestión gubernamental.

¿QUÉ OPINAN EN LAS CALLES?

La posible excarcelación también dividió las opiniones ciudadanas. Mientras algunos entrevistados rechazaron que Montesinos abandone la prisión por el daño que causó al país, otros se mostraron a favor de su salida. La decisión final estará en manos de la Tercera Sala Penal Superior, que deberá evaluar el pedido presentado por su defensa y determinar si corresponde modificar las condiciones de cumplimiento de su condena. Hasta entonces, su eventual salida el 15 de noviembre permanece sujeta a una resolución judicial.