Augusto Álvarez Rodrich: “100 días es poco tiempo para evaluar al Gobierno”

El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich consideró que los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori son insuficientes para realizar una evaluación definitiva de su gestión. En entrevista con Milagros Leiva, señaló que el Ejecutivo todavía está encontrando su identidad y consolidando su equipo de trabajo, mientras que el Congreso también atraviesa un proceso de adaptación al nuevo sistema bicameral. En ese sentido, sostuvo que se trata de una etapa inicial en la que todavía deben desarrollarse las principales medidas gubernamentales.

Respecto a la seguridad ciudadana, Álvarez Rodrich reconoció que constituye el principal problema que enfrenta el país, pero destacó algunas acciones impulsadas por el Gobierno, como el bloqueo de las comunicaciones ilegales en los establecimientos penitenciarios y las intervenciones del comando unificado. También consideró que la cooperación de Estados Unidos en materia de inteligencia puede contribuir a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. A su juicio, combatir la delincuencia requiere no solo acciones operativas, sino también identificar a las organizaciones criminales y conocer cómo funcionan.

El analista también se refirió a la estabilidad del gabinete ministerial y consideró que no existen razones suficientemente claras para exigir cambios inmediatos en el equipo de ministros. Indicó que la continuidad del Consejo de Ministros puede favorecer el desarrollo de las políticas del Ejecutivo y estimó que podrían producirse ajustes más adelante, especialmente después del fenómeno de El Niño. Asimismo, advirtió que el Gobierno y el Congreso deben aprender a convivir bajo el sistema bicameral y resolver sus diferencias mediante acuerdos y modificaciones reglamentarias que permitan evitar enfrentamientos políticos.

SOBRE VISITA A BUKELE

Finalmente, Álvarez Rodrich señaló que acontecimientos como el viaje de Keiko Fujimori a El Salvador, la próxima visita del papa León XIV y la respuesta del Gobierno ante el fenómeno de El Niño serán factores importantes para evaluar el desempeño presidencial en los siguientes meses. Consideró que la visita a Nayib Bukele puede contribuir a fortalecer el capital político de la mandataria, aunque precisó que también será importante conocer la percepción de la ciudadanía. En esa línea, sostuvo que el país atraviesa un proceso de construcción política y que el Ejecutivo necesita concretar resultados que permitan responder a las expectativas de la población.