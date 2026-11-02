Ministro Luis Dyer anuncia operación “Tumbes Corazón” para enfrentar inundaciones

El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció la puesta en marcha de la operación “Tumbes Corazón” para atender las emergencias provocadas por las intensas lluvias y posibles inundaciones en el norte del país. Durante una entrevista, informó que se reforzará el Hospital Jamo con más camas y equipamiento médico, mientras que el hospital de campaña trasladado a la región ya se encontraba instalado en un 80% y sería equipado completamente. Asimismo, indicó que se han establecido rutas terrestres, aéreas y marítimas para garantizar el abastecimiento de medicamentos ante eventuales interrupciones de las vías de comunicación.

El titular del Minsa advirtió que el país enfrenta un fenómeno de El Niño de características extraordinarias, cuya magnitud, según explicó, no tendría precedentes en los últimos 149 años. Frente a este escenario, aseguró que el Ejecutivo viene preparando medidas de contingencia y sostuvo que ya cuenta con 30.000 albergues de emergencia, 22 helicópteros operativos y 5.600 toneladas de alimentos para atender a las poblaciones afectadas. También anunció que viajaría a Piura para supervisar las acciones de respuesta y destacó la participación del sector privado y la cooperación internacional en las labores de preparación.

En cuanto a la situación del dengue, Dyer informó que el Gobierno adquirió cerca de medio millón de vacunas y que 74.000 personas ya recibieron la primera dosis. Precisó que la cobertura de vacunación pasó del 5% al 27% y que la campaña está dirigida principalmente a la población de entre 10 y 20 años, debido a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Además, señaló que se han registrado 84.000 casos de dengue, de los cuales 78.000 pacientes recibieron el alta médica, mientras que 70 personas fallecieron a causa de esta enfermedad.

MÓDULOS MÉDICOS ABANDONADOS

Por otro lado, el ministro reveló que el Minsa detectó módulos médicos adquiridos en 2018 que permanecían abandonados y deteriorados en diferentes regiones del país. Indicó que estos equipos, utilizados durante la pandemia de la COVID-19, fueron trasladados a distintas localidades sin recibir el mantenimiento correspondiente. Ante ello, aseguró que se presentó una denuncia y que los módulos son recuperables, por lo que se trabaja en su rehabilitación para ponerlos nuevamente al servicio de la población. Finalmente, descartó los rumores sobre una eventual designación como premier y afirmó que continuará concentrado en su gestión al frente del Ministerio de Salud.