César Nakazaki cuestiona pedido de amnistía para Pedro Castillo: “No creo que prospere”

El abogado penalista César Nakazaki cuestionó el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía vinculada a los procesos penales derivados de las protestas sociales y que podría beneficiar al expresidente Pedro Castillo. En entrevista para “Esta Noche”, el especialista consideró que la iniciativa presenta problemas en su formulación y tendría dificultades para prosperar, además de precisar que los procesos por presuntos delitos contra la administración pública seguirían su curso independientemente de una eventual amnistía.

“El tema de la amnistía lo veo muy mal construido, no creo que prospere en los términos que se plantea el proyecto”, sostuvo Nakazaki. El abogado también cuestionó que la propuesta busque favorecer a determinados involucrados en las protestas sociales sin aplicar el mismo criterio a los integrantes de las fuerzas del orden que participaron en los enfrentamientos.

AMNISTÍA PARA PEDRO CASTILLO NO FRENARÍA INVESTIGACIONES

Nakazaki explicó que una eventual amnistía vinculada a las protestas sociales no alcanzaría a los procesos por presuntos delitos contra la administración pública que involucran a Castillo, entre ellos las investigaciones relacionadas con la casa de Sarratea y otros casos de presunta corrupción. “De prosperar ese proyecto, los procesos por delitos contra la administración pública seguirían adelante”, afirmó. Asimismo, cuestionó las demoras en el avance de estas investigaciones y señaló que el tiempo transcurrido no necesariamente conduciría a su prescripción.

En otro momento, el abogado penalista se refirió a las iniciativas para revisar las circunstancias de la detención de Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022, luego de que anunciara la disolución del Congreso. Nakazaki recordó que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre los cuestionamientos a la detención del exmandatario y criticó que se insista en revisar el operativo policial.