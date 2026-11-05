Juan Sheput anuncia facilidades laborales ante lluvias e inundaciones en Lima

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se refirió a las consecuencias de las intensas lluvias que afectan Lima y a las dificultades que tendrán los trabajadores para llegar a sus centros laborales. Señaló que su sector está evaluando la situación en las zonas afectadas y adelantó que podrían otorgarse facilidades para el ingreso. “Lo más seguro es que estemos el día de mañana en la mañana, una vez que culmine la evaluación, sacando un comunicado, dando facilidades en el ingreso hasta un par de horas después del horario usual”, sostuvo.

Sheput explicó que los aniegos en sectores como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Lurín pueden generar grandes embotellamientos debido a las restricciones para circular por vías paralelas. “Se forman grandes embotellamientos y obviamente tendríamos que dar facilidades para los trabajadores”, señaló. El ministro indicó que su sector se encuentra evaluando la situación, mientras otras entidades, como Sedapal, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima, deberán intervenir dentro de sus respectivas competencias.

El ministro también cuestionó la demora de 54 días en el debate sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo y sostuvo que su aprobación habría permitido adelantar trabajos frente al fenómeno de El Niño. “Si nosotros hubiéramos tenido el apoyo del Congreso hubiéramos ganado 54 días”, afirmó. Sheput consideró que se necesitaban recursos presupuestales, designación de personal y coordinación con los gobiernos regionales para activar con mayor rapidez las acciones en las zonas que podrían resultar afectadas.

SHEPUT CUESTIONA A LA OPOSICIÓN POR NO PRIORIZAR LA EMERGENCIA

El titular de Trabajo sostuvo que el contexto actual exige una oposición que priorice los problemas de la población y cuestionó la posición de algunas bancadas frente al Gobierno. “Lo mínimo que nosotros esperábamos era que la oposición se comportara como una oposición de Estado que priorice los problemas de la gente de a pie”, afirmó. También relacionó las lluvias y el fenómeno de El Niño con posibles impactos en la producción y en los precios de los alimentos, señalando que ya se observan incrementos en productos de la canasta familiar.