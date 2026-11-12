Carlos Espá sobre visita del papa León XIV: “Estoy conmovido con el fervor de la gente”

El canciller Carlos Espá expresó su emoción por las muestras de fe y entusiasmo de los peruanos durante las actividades del papa León XIV en el país. Durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el titular de Relaciones Exteriores destacó especialmente el multitudinario recibimiento al sumo pontífice y la participación de miles de jóvenes en la vigilia realizada en el Estadio Nacional. “Estoy muy conmovido, primero por el fervor de la gente, de la inmensa mayoría de los peruanos que quieren la reconciliación”, manifestó.

El ministro consideró que la visita apostólica constituye una oportunidad para fortalecer la unidad nacional y dejar atrás los enfrentamientos y resentimientos. En ese sentido, señaló que el mensaje del papa está contribuyendo a generar un ambiente de acercamiento entre los ciudadanos. También destacó el trabajo conjunto realizado por la Iglesia católica, la Conferencia Episcopal, el nuncio apostólico, las instituciones del Estado y el sector privado para organizar las actividades del pontífice.

Espá resaltó además la sensibilidad que ha mostrado León XIV durante sus encuentros con los peruanos y destacó su cercanía con las personas más vulnerables. Como ejemplo, recordó el momento en que el pontífice se acercó a un niño que había logrado aproximarse pese al despliegue de seguridad y lo abrazó. Asimismo, manifestó que le resulta especialmente emotivo observar la reacción del papa cada vez que escucha mencionar al Perú, pues considera que demuestra el vínculo que mantiene con el país.

DESPEDIDA DEL PAPA LEÓN XIV

Finalmente, el canciller defendió la organización de la visita y explicó que la despedida oficial del pontífice estará a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acompañado por él. Indicó que esta decisión responde a razones protocolares y sostuvo que la presidenta Keiko Fujimori ya había participado en los principales encuentros con el papa, por lo que su ausencia en la ceremonia final no resta importancia al trabajo realizado por el Gobierno. Espá afirmó que el pontífice se retirará agradecido por el recibimiento y las muestras de fervor religioso de los peruanos.