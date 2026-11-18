Polémica es la que se ha generado tras conocerse que Ernesto Nieto Vega, sobrino del líder del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, quien no consiguió los votos suficientes para obtener una curul en las últimas elecciones, terminó trabajando en el Congreso de la República. Actualmente ocupa el cargo de técnico en el despacho del diputado Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados y cercano a Jorge Nieto, con un sueldo superior a los 8 mil 300 soles.

Nieto confirmó que es sobrino directo de Jorge Nieto y explicó que sus funciones en el despacho están relacionadas con labores administrativas y de comunicación. Su ingreso al Parlamento se produjo después de haber sido candidato a diputado por Lima con el número 9 por el partido Buen Gobierno, organización liderada por su tío. Durante la campaña, pidió públicamente el respaldo de los electores para llegar al Congreso, pero finalmente no obtuvo los votos necesarios para ocupar una curul.

El actual trabajador del Congreso es licenciado en Administración por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y declaró haber trabajado durante un año como administrador en Sunafil. Además, desde 2024 estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones del partido de Jorge Nieto y, según la documentación de aportes de campaña, brindó servicios de manejo de redes y producción de contenido digital valorizados en 30 mil soles.

CUESTIONAMIENTOS POR VÍNCULO FAMILIAR

La contratación de Ernesto Nieto genera cuestionamientos debido a su vínculo familiar con el líder del partido para el que trabajó y con quien además compartió la campaña electoral. Al ser consultado por “Esta Noche” sobre si consideraba ético que su tío estuviera relacionado con su contratación, Nieto evitó responder.

Patricia Iturregui, senadora del Buen Gobierno sostuvo que el partido brindará las explicaciones, mientras que Andy Carrión, Abogado Penalista señaló que, aunque el parentesco no necesariamente configura un delito penal, podrían existir responsabilidades administrativas o éticas y el caso podría ser evaluado por la Comisión de Ética del Congreso.

El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la contratación de personas vinculadas familiar o políticamente con dirigentes y parlamentarios. En este caso, Ernesto Nieto no llegó al Congreso mediante una elección, pero sí terminó incorporándose a la planilla parlamentaria como técnico del despacho de Óscar Reto, mientras mantiene su vínculo familiar con Jorge Nieto y su antecedente de trabajo dentro del partido Buen Gobierno.