Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana durante la gestión de Susana Villarán, podría aportar información relevante en el proceso judicial contra la exalcaldesa de Lima por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS a la campaña contra la revocatoria. Tras la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y colaborador eficaz, Prado se ha convertido en uno de los principales testigos que podrían contribuir al esclarecimiento de este caso de corrupción.

En declaraciones recogidas por un informe periodístico, Prado reveló que sostuvo una reunión en Miraflores con Villarán y Castro, encuentro que decidió grabar. Según su testimonio, entregó a la Fiscalía un audio de aproximadamente una hora y media, cuyo contenido permanece en poder del Ministerio Público desde hace tres años. El exfuncionario espera que durante el juicio oral se reproduzca la grabación completa para que se conozca su contenido.

El caso también involucra las declaraciones de la propia Susana Villarán, quien reconoció en un medio de comunicación que aceptó aportes de empresas vinculadas a proyectos con la Municipalidad de Lima para financiar la campaña del “No a la Revocatoria”. El Ministerio Público le atribuye los delitos de colusión, asociación ilícita y lavado de activos, y solicitó 29 años de prisión en su contra.

CASTRO FUE HALLADO MUERTO

Cabe recordar que José Miguel Castro fue encontrado muerto en su vivienda de Miraflores en 2025, cuando tenía la condición de colaborador eficaz. Asimismo, Gabriel Prado fue sentenciado en junio de ese año por peculado doloso, por la apropiación de 20.000 soles destinados a víctimas de un incendio en el centro de rehabilitación Dios Amor, aunque recibió una pena suspendida.