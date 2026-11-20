Un informe periodístico puso bajo la lupa el uso de vehículos de alta gama en el Congreso de la República, luego de identificar a parlamentarios que se trasladan en unidades valorizadas en decenas de miles de dólares y registradas a nombre de asesores o familiares. Entre los casos expuestos figura el de una legisladora que pasó de utilizar una Chevrolet valorizada en más de 67.000 dólares a una camioneta Nissan de aproximadamente 25.000 dólares, cuya propietaria registral sería Patricia Incio Cusa.

Otro de los casos corresponde a la senadora Silvana Robles, quien fue captada utilizando un Audi valorizado en unos 35.000 dólares, registrado a nombre de su asesor Renzo Salazar Rivero. La parlamentaria sostuvo que el vehículo no le pertenece y explicó que su asesor la trasladó ese día. Sin embargo, al ser consultado sobre cómo adquirió el automóvil, el trabajador evitó responder. El informe también señaló que percibe un sueldo superior a los 11.000 soles.

La investigación periodística identificó una situación similar en el caso de Jennifer Paredes, quien se moviliza en un Audi conducido por su asesor Mauro González Caballero, pero registrado a nombre de la madre de este, Rut Trinidad Caballero Llanos. Al ser consultados sobre la procedencia del vehículo y las razones del préstamo, ambos evitaron brindar explicaciones. El reportaje también mostró al congresista Carlos Domínguez Herrera, de Fuerza Popular, quien afirmó que adquirió su camioneta Ford, valorizada en aproximadamente 70.000 dólares, gracias a sus actividades empresariales y ahorros.

ENRIQUE CASTILLO PIDE TRANSPARENCIA

Por su parte, el periodista y analista político Enrique Castillo cuestionó la falta de transparencia en torno a estos casos y sostuvo que los asesores parlamentarios suelen asumir funciones que van más allá de sus responsabilidades, incluso como conductores y personas de confianza de los legisladores. Asimismo, recordó los beneficios económicos que reciben los congresistas y consideró necesario que se expliquen las circunstancias en las que se adquirieron o prestaron estos vehículos. El informe anunció que continuará investigando otros casos dentro del Parlamento.