Las deficiencias en las pantallas y el sistema de sonido durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas continúan generando controversia. Un informe periodístico reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió, el 12 de octubre de 2026, una carta de una empresa del sector audiovisual que alertaba sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de los servicios para las actividades de la visita papal.

De acuerdo con el documento, la empresa advirtió sobre una posible falta de transparencia en la elaboración de los requerimientos técnicos y en la selección de proveedores. También denunció que algunas compañías habrían accedido anticipadamente a información sobre los servicios solicitados. Entre los cuestionamientos figura la publicación simultánea de una propuesta superior a los ocho millones de soles y el otorgamiento de la buena pro. La Cancillería, por su parte, negó cualquier direccionamiento y aseguró que el procedimiento se realizó de manera transparente.

Al comentar estas revelaciones, el periodista y analista político Enrique Castillo consideró que la Cancillería debió actuar frente a las advertencias recibidas antes de la realización del evento. Además, cuestionó que las explicaciones y el anuncio de una investigación llegaran después de los reclamos de los asistentes y la difusión de informes periodísticos. Castillo recordó que varias instituciones participaron en la organización, pero destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo a cargo de la coordinación general.

SE DEBE INVESTIGAR CASO

En ese sentido, Enrique Castillo sostuvo que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, es el responsable político de lo ocurrido, debido al liderazgo que asumió durante la preparación de las actividades por la visita del pontífice. Precisó que esta responsabilidad implica impulsar las investigaciones y establecer quiénes deben responder por las posibles irregularidades. Asimismo, remarcó que corresponde esclarecer por qué no se atendieron oportunamente las advertencias formuladas semanas antes de la ceremonia.